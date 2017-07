Detienen rodaje de “The Walking Dead” por muerte de doble de riesgo

John Bernecker de 33 años que interpretaba el papel de Rick Grimes en la nueva temporada de “The Walking Dead”, se impactó en el cemento tras caer de seis metros de altura mientras rodaba la serie, motivo por el que se suspendió el rodaje de la 8a temporada de la serie. Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

El doble de riesgo ensayaba una escena de pelea con otro actor que debía terminar con una caída desde un balcón, pero que, terminó en el fatal desenlace.

El doble fue asistido con respiración en un hospital de Atlanta por tener muerte cerebral, pero falleció por la magnitud del golpe.

“Looper”, “This is the end”, la saga de ” The Hunger Games”, “Percy Jackson”, “22 Jump Street”, “Logan” y “Get Out”, fueron algunas de las películas en las que trabajó Bernecker, quien entre sus últimos trabajos dejó escenas grabadas para “The Black Panther”, que se estrenará el próximo año.

En un comunicado emitido por AMC los productores y actores de la serie comentaron “Hemos detenido de forma temporal la producción. Tenemos a John y su familia en nuestros pensamientos y oraciones”.