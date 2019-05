Detective Pikachu y un anime derrotaron a Avengers: Endgame en taquilla

Tercer fin de semana y Avengers: Endgame sigue dominando la taquilla mundial, alcanzando los 2.4 mil millones de dólares, aunque su ímpetu ha bajado un poco. No obstante, hay un lugar en el mundo donde la gran aventura de Marvel dejó de interesar desde hace un tiempo, siendo el éxito de un sólo día; esa zona donde los Vengadores pasaron sin pena ni gloria se llama Japón.

Así es, para la sociedad japonesa, tan nacionalista y que gusta de apoyar sus productos; Endgame no fue nada sorprendente, por lo que el desde el fin de semana del 4 y 5 de mayo, cayó del 1er puesto de recaudación; ¿quién derrotó a los héroes más poderosos del planeta? Un anime, la nueva película de la clásica saga de Detective Conan.

Así es, Detective Conan: The Fist of the Blue Sapphire está dominando la taquilla japonesa desde hace ya varias semanas, cediendo su lugar sólo durante el estreno de Endgame, para recuperarlo a días después. Si bien muchos se puede preguntar cómo es que los nipones desprecian de esa manera el final de la saga del infinito; digamos que es algo histórico y cultural. Aunque no reniegan de las obras extrajeras, siempre han apostado por la industria nacional, como mencionamos en el párrafo anterior. Hace unos años, La Resurrección de Freezer fue la gran sorpresa japonesa cuando la taquilla mundial la dominaba uno de los filmes de Rápido y Furioso.

Detective Pikachu también superó a Endgame

Aunque en Japón no llegó superó a Vengadores, Detective Pikachu también sacó del primer lugar de taquilla a la obra de Marvel en varias partes del mundo; sobretodo en lo que es la región nórdica de Europa. En el resto de los territorios, el Pokémon se quedó en segundo lugar, arañando a Iron Man y compañía, como ejemplo tenemos a México, donde recaudó 4.9 millones de dólares, siendo uno de sus mejores territorios.

En Estados Unidos logró 58 millones de billetes verdes, lo que la posiciona como el mejor estreno de una película de videojuegos en la historia. A nivel internacional el ratón eléctrico logró 112 millones, con lo que actualmente tiene 166 millones de dólares en total, con lo que ya se puede hablar de un éxito, pues en un fin de semana recuperó el costo de producción.

