Después de 7 años, Shakira regresa a México

Han sido meses complicados para Shakira, después de los rumores de separación de Piqué, su lesión en las cuerdas bucales y sus problemas con el fisco en España, la cantante anunció hoy su regreso definitivo a los escenarios y a México, país que no visita desde hace más de siete años.

Con “El Dorado Worl Tour” la colombiana visitará el Estadio Azteca en la Ciudad de México el 11 de octubre, en donde los precios van desde 480 a 3 mil 980 pesos. Después, el 14 de octubre irá a el Estadio 3 de marzo de Guadalajara y en este recinto los boletos costarán desde 880 a 4 mil 450 pesos. Por último, la intérprete de “Te Dejo Madrid” llegará al Estadio Universitario de Monterrey el 16 de octubre, donde los boletos se venderán de los 450 a los 3 mil 980 pesos.

🇲🇽🇩🇴🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇪🇨🇨🇴! #ElDoradoWorldTour is coming your way in October / November! #ElDoradoWorldTour llegará en Octubre/Noviembre! ShakHQ pic.twitter.com/OItQjJQxG0

— Shakira (@shakira) May 10, 2018