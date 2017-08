‘Despacito’ iguala récord de Mariah Carey en el Hot 100 de Billboard

Despacito fue compuesta por Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee. Justin Bieber se les unió en el remix.

El video de la versión original se convirtió en el primero en la historia de YouTube en alcanzar 3 mil millones de vistas.

Despacito tiene posibilidades de durar 17 semanas en el primer puesto del Hot 100, pero tendrá competencia cuando Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, debute en la lista la próxima semana.