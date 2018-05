Derbez es tachado de ‘explotador’ luego de su entrevista con Adela

Si eres asiduo a las redes sociales seguramente te topaste con un video de pocos minutos en los que Eugenio Derbez discute con Adela Micha sobre la mentalidad que tienen los jóvenes hoy en día al hablar sobre cuestiones laborales.

A propósito del estreno de su más reciente película ‘Hombre al Agua’ el actor asistió a una entrevista con la conductora y lo que debía ser un plática normal que no pasara del momento se viralizó rápidamente por las declaraciones del actor.

Y es que a través de Facebook y Twitter comenzó a circular un clip recortado de una parte del diálogo en el que el intérprete asegura que los jóvenes no deberían interesarse por el dinero y para dejar bien en claro su idea puso el siguiente ejemplo:

Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé… te voy a inventar: ‘Oye, necesito que trabajes mis redes sociales, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo'”, dijo Derbez. “Sí, claro que sí, quiero ver cuánto me van a pagar”, agregó el histrión, parafraseando la respuesta de un joven.

Una mezcla de sorpresa e indignación se apoderó de Derbez y dijo: “No lo puedo creer. Me enoja”, a lo que la periodista le hizo segunda y complementó la idea.

“Es increíble, voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, aunque no me pagues”.

Estas declaraciones enojaron a los internautas, en especial a los community managers quienes aseguraron que su trabajo es muy pesado y que “NO viven de aire”.

Incluso uno compartió una misiva titulada ‘Carta de un community a Eugenio Derbez’, en la que dijo sentirse enojado porque la gente no valora su trabajo.

¿No puedes creer qué? ¿No puedes creer que el trabajo digital es muy demandante y muy pocas veces es bien retribuido? ¿No puedes creer que ‘los chavos de hoy’ necesitamos pagar renta? ¿Comprar la despensa? ¿Sobrevivir? ¿No puedes creer que haya más de un millón y medio de personas desempleadas en el país?”, expresó el usuario @NoSoyOdiseo en un mensaje de Twitter.

Carta de un Community Manager a Eugenio Derbez.

Aunque fue la respuesta que más se comentó, cientos de jóvenes utilizaron sus redes para expresar su desacuerdo con la idea, algunos con sarcasmo y otros con furia, incluso ‘La Mars’ quien el año pasado se viralizó por un video en el que da sus razones por las que dejó la prepa.

Ojalá te hubiera cobrado Adela, o sea, si ves las estadísticas de tu página de Facebook, de tu Twitter y tu YouTube antes de que yo apareciera en tu mundo tu no eras nadie corazón, el hecho que tu te relacionaras conmigo te hizo crecer en redes y nadie lo puede negar”, dice en una parte de su actual video.

Luego de dicho escándalo, el histrión decidió compartir la entrevista completa en sus redes sociales asegurando que sacaron de contexto su idea.

En los primeros minutos Derbez expresa su tristeza por las nuevas generaciones que se preocupan primero por la cuestión económica y luego por el aprendizaje, asegurando que un profesional primero escucha las propuestas y se sumerge en el proyecto y luego se preocupa por el dinero.

Es otro mundo diametralmente opuesto, tu y yo, y hasta la fecha lo hago a mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas antes de yo decirles, pero te cobro tanto yo ese tema no lo toco”.

Adela defendió al actor en sus redes sociales

POLÉMICA CON LÓPEZ OBRADOR

Días antes que su entrevista con Adela se difundiera el actor se vio envuelto en otra controversia cuando señaló que aún no sabe por quien votar.

No tengo idea por quién votar, estamos cansados de las mismas falsas promesas, me da miedo de que la opción no sea tan buena como pensamos, no se ve mucha esperanza, por eso dudo de mi voto. En el país estamos votando por el menos peor y eso no es bueno. Estoy con dudas, no estoy seguro de que López Obrador pueda ser la mejor opción pero, en general, la gente vota por el menos peor”, dijo Derbez.

Como era de esperar el comentario enfureció a los AMLOVERS quienes llamaron a un boicot contra ‘Hombre al agua’.

Internautas llamaron a boicotear la película ‘Hombre al agua’.

Aunque muchos apoyaron la idea, otros defenfieron al actor y tacharon de intolerantes y extremistas a los fanáticos de AMLO.

Algunos defendieron al actor

Afortunadamente el boicot no afectó a la cinta pues se posicionó entre las más vistas este fin de semana.

Su cinta superó en taquilla a los vengadores.

¿Qué piensas de estos escándalos?

Fuente: Excélsior