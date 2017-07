Depp recluta a Sheen para celebrar 30 años de “Pelotón”

Los actores Johnny Depp, Charlie Sheen y Kevin Dillon se reunieron para celebrar el 30 aniversario de Pelotón (Platoon, de 1986), la Oscarizada cinta de Oliver Stone que cambió para siempre el rumbo de sus carreras, informó Europa Press.

Los tres veteranos actores estadunidenses compartieron una fiesta en la residencia que el protagonista de la saga de Disney Piratas del Caribe tiene en Hollywood Hills, Los Ángeles.

El momento fue inmortalizado por Dillon y la fotografía compartida en su cuenta de Instagram.

Hace tres décadas, el hijo de Martin Sheen, el exmarido de Amber Heard y el hermano de Matt Dillon, acompañados de un buen puñado de actores masculinos, entre los que se encontraban Willem Dafoe, Tom Berenger, Forest Whitaker y Francesco Quinn, protagonizaron esta cinta ambientada en la guerra de Vietnam, ganadora de cuatro estatuillas de la Academia de Cine.

“Creo que hizo un gran trabajo. Era perfecto para la película. Él te transporta al horror del lugar. Me gusta su actuación”, dijo el realizador a Entertainment Weekly, en mayo de 2011, sobre la actuación del polémico expotagonista de la serie de televisión Two and a Half Men (Dos hombres y medio).

Este clásico de finales de los 80 recaudó 138 millones de dólares en taquilla, una cifra considerable teniendo en cuenta que costó tan solo 6,5 millones.