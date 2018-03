Del Toro llama a los jóvenes a crear sin esperar apoyo

El cineasta mexicano Guillermo de Toro, ganador del Oscar este año como Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua, pidió a los jóvenes gestar ideas, crear con los recursos que se tengan y sobre todo no esperar que llegue el gobierno a apoyarlos.

En la clase magistral De Geometría a la Forma del Agua I, ofrecida en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG33), el reconocido realizador afirmó que es real el dicho zen que dice “el obstáculo es el camino”.

Lo primero es con lo que tengo qué puedo hacer, en segundo lugar la mejor educación que tienes de cine es hacer cine, ver cine”, dijo a los jóvenes y los invitó a crear, porque es necesario “gestar cada quien, y lo que no podemos esperar es que venga alguien del gobierno y nos rescate, primero llega Kalimán”.

Al preguntarle sobre el hecho de que las escuelas de cine están centralizadas en México, el cineasta tapatío recalcó que “lo que no está centralizado es el talento, hay realmente mucho talento, y si existiera la oportunidad seríamos una potencia creativa, pero si no nos la dan hay que hacerla, luego viene la chanza que alguien crea y pueda”,

Destacó que su visita al FICG33 fue precisamente por los jóvenes y con el afán de apoyar el talento mexicano.

Guillermo de Toro añadió que Guadalajara es extraordinariamente rica en animación y es por ello que se debe crear pese a las circunstancias, a fin de que esa animación continúe y se le ponga sello a la ciudad.

En este sentido, dio a conocer que impulsará un programa de becas para que los jóvenes tapatios puedan estudiar animación cinematográfica, ya que en la región se realiza una de las mejores a nivel internacional.

Indicó que cuando se hace cine en México puedes crearlo en cualquier otro lado del mundo, incluso dijo que muchas veces cuando lo grillan en el extranjero él contesta: “Ya estuve en la Universidad de Guadalajara”.

Mencionó que la adversidad es evolutiva, es simplemente saber qué hacer con ella. “No importa lo que venga en contra, si no lo terminas nunca lo harás; es cuestión de esperanza, no es positivismo chaquetón es parte de tu esencia, no es consejo es una condición”, dijo.

Añadió que otro factor importante es tener rabia porque es un instrumento poderosísimo para hacer algo. “La rabia es una condición que hay que cultivar y es un lado potente de la fe”, puntualizó.

