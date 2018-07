Del cine a las luchas, ‘The Rock’ podría regresar a la WWE

“No veo la hora de subirme a un ring de WWE. Todo el mundo me pregunta lo mismo en las entrevistas: ‘¿Qué se siente sobre el ring de WWE?’ y siempre les digo lo mismo, que no hay nada como la electricidad que te hace sentir el público en directo. Te llega directamente a la piel y no tarda ni un segundo en sentirse. Esa ha sido y siempre será la parte más importante de mi trabajo, esté o no esté directamente emparejado con WWE, en el ring o haciendo otras cosas. No hay nada como esa conexión con el público”, indicó Mundo Deportivo en su portal.

La última vez que vimos a “The Rock” mano a mano con otra superestrella de su talla, fue en Wrestlemania 29, cuando se enfrentó a John Cena en el mismo escenario donde se disputará la siguiente Wrestlemania, el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York.