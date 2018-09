“Dejemos de dar el poder a quienes no creen en la ciencia”, el llamado de Harrison Ford contra el cambio climático

El pasado jueves, el actor Harrison Ford participó en la Cumbre Mundial de Acción contra el Cambio Climático en San Francisco con un apasionado discurso en defensa del medio ambiente, en el que afirmó que son “las personas las que necesitamos a la naturaleza, y no la naturaleza la que necesita a las personas”.

“Dejemos de dar el poder a quienes no creen en la ciencia”, exclamó el artista estadounidense, “ellos saben quiénes son, nosotros sabemos quiénes son”. El intérprete de personajes legendarios como Indiana Jones o Han Solo, no titubeó al criticar que los hay que no se preocupan o incluso niegan el cambio climático, “por su propio interés”.

Su discurso se ha viralizado estos días a través de las redes sociales, en España en parte gracias a Antonio Martínez Ron, divulgador que ha compartido un fragmento del vídeo subtitulado con la apostilla “Este señor es dios”.

Igualmente alertó sobre el futuro de la humanidad, en el que “todos, ricos y pobres, con o sin poder, sufriremos los efectos. Estamos afrontando la mayor crisis moral de nuestro tiempo, en la que los menos responsables son quienes más van a pagar las consecuencias”.

Enérgico y directo, no es la primera vez que Ford se ha postulado en favor del cuidado del planeta. En 2014, participó en la serie de televisión documental Planeta en Peligro, en la que personajes famosos viajaban a zonas del mundo afectadas por el calentamiento global, para entrevistar a expertos y afectados, al tiempo que buscaban soluciones.

Tampoco el protagonista de Blade Runner es el primer intérprete activista en favor del medio ambiente. Además de Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Cate Blanchett o Matt Damon, son algunos de los compañeros de profesión de Ford que comparten su causa.

