DC estrenará en octubre de 2019 su primera película no apta para menores: The Jocker

DC estrenará en octubre del 2019 The Jocker, su primera película no apta para menores de edad, reveló GWW.

De acuerdo con GWW, el filme no formará parte del universo de Warner y DC, debido a que obtendría la clasificación C (su contenido no será apto para menores de 18 años).

Asimismo, se adelantó que en la cinta de The Jocker habrá desnudos femeninos; sin embargo, aún no se sabe con claridad qué escenas tendrá este proyecto. Habrá que esperar hasta que inicie el rodaje el mes que viene en Nueva York.

El proyecto confirmó que Marc Maron y Robert De Niro serán parte del elenco, además de la posible participación de Zasie Beetz, conocida por su reciente papel en Deadpool 2.

Se espera que la producción de The Jocker sea dirigida por Todd Phillips y se prolongue hasta finales de año.

El posible estreno será el 4 de octubre de 2019, de acuerdo con Warner Bros

