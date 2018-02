Dave Holland, ex baterista de Judas Priest, muere en España debido al cáncer de hígado

Dave Holland, ex baterista de Judas Priest, murió en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo el pasado 16 de enero. Tenía 69 años y estaba completamente apartado de la luz pública después de haber salido de la cárcel, seis años atrás, por intentar violar a un adolescente.

El músico británico había comprado su casa en la parroquia de Lamas de Campos, municipio de Fonsagrada, hacía dos años. Sin embargo, sus conocidos en el nordeste español contaron que hacía pocos meses que se había radicado definitivamente allí.

Su malestar comenzó con algunos dolores en la zona abdominal. Fue al hospital y tras hacerle varios estudios le diagnosticaron cáncer de hígado. Murió 40 días después.

Holland se incorporó a la aclamada banda de heavy metal Judas Priest en 1979, tras un paso por Trapeze. El baterista formó parte del elenco en una de sus etapas más prolíficas, en las que lanzaron discos como “British Steel”,” Screaming for Vengeance”, “Defenders of the Faith”, “Turbo” y “Ram It Down”. Problemas personales y diferencias con los otros miembros del grupo lo llevaron a dejarlo en 1989.

Su ocaso se precipitó en 2002, cuando fue acusado de intentar violar a un alumno de 17 años. El adolescente, que tenía problemas cognitivos, se quedaba varias noches en su casa, hasta que escribió una carta a sus padres contando lo sucedido.

La investigación judicial demostró su culpabilidad y fue arrestado en 2004. Pasó ocho años en prisión.

