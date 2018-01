Danna Paola debuta en el cine

Asimismo adelanta una intervención musical donde presume sus habilidades vocales mientras ejecuta una coreografía al más puro estilo del cine clásico, pues Renata “te cuenta la historia a través de su pasión por el cine con las películas clásicas como American Beauty, Lo que el Viento se Llevó, Saturday Night Fever, el cine negro y el mudo… es un clip que llama muchísimo la atención además ya está en YouTube parte del soundtrack de la película”, añadió.

La cantante opinó sobre la variedad de papeles que ha desempeñado en diferentes categorías y cómo ha lidiado con cada uno de ellos para no estancarse con ninguna personalidad.

“Es trabajo de uno mismo, en cuanto termino un proyecto lo guardo en el baúl y lo recuerdo con mucho cariño y no me quedo ahí. Así me pasó y fue algo difícil porque en el caso cuando hice Patito a la gente le costó un montón quitarse esa imagen de mí, pero es algo más del público que de mí porque yo soy una persona súper evolutiva y me gusta mucho cambiar, porque también soy un personaje de la vida, creo que lo más cool de ser actriz es jugar con las personalidades”.

Finaliza autodenominándose como una mujer complicada, pues dice todas las personas han vivido momentos donde lo más sencillo es complicarlo todo.

“Soy súper complicada, me encanta complicarme la vida como Renata. Todo mundo en algún momento de nuestras vidas nos complicamos las cosas y no es algo que se me haga raro pero yo soy una persona súper dramática pero soy súper sencilla con una personalidad neutra, fácil de digerir, alegre y no me gustan los problemas pero me encanta me encanta complicarme las cosas, podría decir que half and half”, concluyó.

Fuente: Vanguardia