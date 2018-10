Damon Albarn aclara que Blur podría regresar si existiera “una petición global”

Damon Albarn ha puesto sobre la mesa un posible regreso de la banda de rock alternativo Blur, de la que él mismo fue vocalista. Eso sí, tal y como aseguró solo hay una manera de llevar a cabo semejante acción, la cual debe involucrar a todos los fans habidos y por haber en “una petición global”.

“Bueno, hay un montón de Blur por ahí. Supongo que tendría que ser por algo que nos obligó a hacerlo de nuevo, como si es una petición global o nos apetece hacerlo de nuevo”, exclamó el músico británico cuando fue cuestionado por una posible reunión con sus ex compañeros de banda, durante una entrevista con The Toronto Sun.

El último álbum del grupo musical fundado en 1988 fue “The Magic Whip”, publicado en 2015. Desde entonces, la leyenda del britpop ha continuado con su trabajo en Gorillaz. Asimismo ha revivido el proyecto de banda alternativa The Good, The Bad & The Queen para dar continuidad al álbum debut de 2007.

Sin embargo, Graham Coxon, guitarrista de Blur, no parece muy entusiasmado por la labor de volver a las andadas. Y es que durante una entrevista con The Guardian expresó que el britpop es “realmente aburrido” para los guitarristas, y que los músicos de Estados Unidos son más expresivos en este momento.

