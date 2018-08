Curiosidades y otros datos que debes conocer antes de ver la última entrega de Depredador

Fue en 1987 cuando se conoció por primera vez al cazador de trofeos alienígena en la película Depredador, protagonizada por el actor Arnold Schwarzenegger.

En este filme de ciencia ficción un grupo de mercenarios es contratado por la CIA para rescatar a unos pilotos que han sido apresados por la guerrilla en la selva centroamericana.

La misión es un éxito, pero durante el viaje de regreso se dan cuenta de que algo misterioso e invisible está dándoles caza uno a uno. Ese algo resulta ser un cazador alienígena que se queda con las calaveras de sus víctimas como trofeos.

Este nuevo filme de ciencia ficción que fue filmada en Vancouver, Canadá tiene contemplado su estreno el 14 de septiembre próximo, 20th Century Fox apuesta a revivir esta franquicia trayendo a los productores originales de los primeros dos largometrajes, Joel Silver, John Davis y Lawrence Gordon.

El éxito de la primera película propició la realización de una secuela, titulada Depredador 2 en 1990. Tiempo después se volverían a realizar películas sobre el personaje de Depredador junto con el de la saga Alien, tituladas Alien vs. Depredador (2004) y Alien vs. Depredador 2 (2008).

El 9 de julio de 2010 se estrenó otra película de la saga titulada Predators y finalmente en el 2015 se filmó una más Predator: Dark Ages (2015).

SOBRE SHANE BLACK

El director, actor y guionista estadounidense, es conocido por su participación en películas como Lethal Weapon (1987) Lethal Weapon 2 (1989), The Monster Squad (1987) The Last Boy Scout (1991), Last Action Hero (1993), The Long Kiss Goodnight (1996).

También participó en los filmes Kiss Kiss Bang Bang (2005) Iron Man 3 (2013), Edge (2015) y Nice Guys (2016).

NO ES UN REMAKE NI UN REBOOT

En esta nueva entrega que aparece tres años después de Predator: Dark Ages(2015), desde los confines del espacio hasta las calles Vancouver, Canadá, regresan los cazadores más letales del universo, ahora más fuertes, inteligentes y mortales que nunca, mejorados genéticamente con ADN de otras especies.

Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, sólo un grupo de ex soldados y un profesor de ciencias descontento pueden evitar el fin de la raza humana.

Shane Black, quien escribió el guión con su coguionista Fred Dekker, confirmó previamente que el film es una continuación de las dos primeras películas y no es un reinicio completo de la serie. Dijo que hay muchas referencias en el guión y que la película tendrá una clasificación R (mayores de 17 años).

El reparto del filme está conformado por Jacob Tremblay (The Room) Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalipsis), Trevante Rhodes (Luz de luna), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele).

También actúan Thomas Jane (The Punisher), Yvonne Strahovski (Dexter), Alfie Allen (Juego de tronos), Sterling K. Brown (The People vs. OJ Simpson, This is Us) y Edward James Olmos (Battlestar Galáctica, Blade Runner).

TIPOS DE DEPREDADORES

Los depredadores conocidos también como Yautjas son una raza alienígena de forma humanoide. Su objetivo de vida es realizar la mayor cantidad de caza de especies galácticas que representen un verdadero reto para ellos.

Como en todas las sociedades, existe una jerarquía, aquí se presenta como se dividen los Yautjas según sus rangos.

· ETA: Es el rango más bajo que hay y esta conformado por Predators que no sirven para la caza o son demasiados cobardes y son usados como esclavos o sirvientes.

· JOVEN SANGRADO: Estos ya tuvieron la oportunidad de cazar disponiendo ya de un Trofeo, pero también tienen poca experiencia en la caza y tienen limitado acceso a armamento y equipamiento.

· SANGRADOS: Ya son depredadores adultos y con experiencia en la caza. Gracias a esto y a sus trofeo tienen acceso más grande al equipamientos y armamento, como por ejemplo la biomáscara.

· FEMALE PREDATOR: Estas son las Yautjas femeninas que se encargan de criar a los jóvenes Predators y rara vez son ellas las que cazan, ya que no salen muy seguido de su planeta.

· ELITES: Son depredadores con mucha experiencia. Teniendo así varias cicatrices y marcas de guerra y solo se puede llegar a este puesto con la caza de una xenomorfa Reina. (Ente biológico extraterrestre parasitoide)

· ELDER PREDATORS: Son los más viejos o ancianos, siendo así más calmados por su amplia colección de trofeos, por lo general se encargan de guiar o liderar a los guerreros.

· MALA SANGRE: Estos no son aceptados en la sociedad por ser Yautjas hostiles, criminales, o psicópatas. Son incluso perseguidos por otros Yautjas, por cazar a su propia especie.

TECNOLOGÍA Y EQUIPAMENTO

Poseen una muy avanzada tecnología, siendo capaces de construir armas que disparan proyectiles de energía, potentes explosivos o sofisticados sistemas electrónicos. También aplican este alto nivel tecnológico a armas más básicas como las cuchillas, las lanzas o las redes ya que, según ellos, es un modo más honorable de cazar.

Entre los sistemas más famosos que poseen se encuentran la máscara que les proporciona distintos modos de visión, cañones de plasma de gran precisión y un dispositivo de camuflaje óptico que les ayuda en su labor, mediante el cual adoptan una casi completa invisibilidad.

PELÍCULAS

· Depredador (1987)

Director: John McTiernan

Recaudó: 98.3 millones de dólares

· Depredador 2 (1990)

Director: Stephen Hopkin

Recaudó: 57 millones de dólares

· Alien vs Predator (2004)

Director: Paul W.S. Anderson

Recaudó: 172.5 millones de dólares

· Alien vs Predator 2 (2007)

Dirección: The Brothers Strause

Recaudó: 129 millones de dólares

· Predators (2010)

Director: Nimród Antal

Recaudó: 127.2 millones de dólares

· Predator: Dark Ages (2015)

Director: James Bushe

CURIOSIDADES DE LA SAGA

· La primera película fue galardonada con el Premio Saturno 1988 a la mejor música.

· En un principio el papel de Predator iba a ser interpretado por Jean Claude Van Damme para dotar a la criatura de unos movimientos ágiles, como un ninja.

· Finalmente no fue Van Damme quien se quedó con el papel, sino Kevin Peter Hall, quien medía 2.19 metros de altura.

· El traje original del Depredador usado para la película se exhibe en el Planet Hollywood de Hong Kong. Es tan imponente y aterrador como en el film.

· La mandíbula del Depredador fue idea de James Cameron.

· La película 1987 se grabó en Villahermosa Tabasco y Puerto Vallarta.

· Arnold Schwarzenegger rechazó participar en la segunda parte del filme, ya que prefirió rodar Terminator 2 (1991).

· En su momento corrió el rumor de que la segunda parte iba a tener de protagonista a Steven Seagal, pero sólo quedo en un rumor. Otro actor que sonó con fuerza fue Patrick Swayze.

· Adrien Brody ha expresado su interés en representar su personaje en futuras secuelas.

Fuente: Noroeste