Culpan a Lawrence del divorcio de Pratt y Faris

Cuando las especulaciones de una relación entre los actores de “Pasajeros”, la actriz conocida por su papel en la película Scary Movie, dijo en una entrevista que los rumores la habían afectado gravemente.

“Me hicieron sentir muy insegura. Chris y yo hablamos mucho de eso. Nos cuesta mucho trabajo aceptar algunas cosas que conlleva ser una pareja de la farándula. Recuerdo haberme sentido lastimada de tal manera que me molestaba. No quería aceptar que un chisme me hubiera afectado tanto”.

Pratt y Faris tienen un hijo de 4 años, Jack. Se conocieron en el set de la película Take Me Home Tonight, filmada en 2007, dos años antes de que Pratt consiguiera un rol en “Parks and Recreation” de NBC y se transformara en toda una estrella.

Fuente: Vanguardia