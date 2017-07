¿Cuáles son los estrenos que llegan a Netflix durante agosto?

Los fanáticos de Stephen King no pueden esperar más, este mes llega a Netflix la adaptación del libro The Mist, una misteriosa neblina que aterroriza a un pueblo de Estados Unidos, producción que llega el 25 de agosto, pero antes llegan títulos como; Atypical, sobre un chico con autismo; Marvel-The Defenders, donde se reúnen los héroes que hemos visto en Netflix, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Daredevil; Disjointed, con el protagónico de Katy Bathes, la dueña de un dispensario de marihuana.

Por si no fuera poco con estas grandes historias, Netflix trae las nuevas temporadas de The Blacklist (4) y The Walking Dead (6). Además títulos de películas como Death Note, Argo y Memento. Para los pequeños llegan Minions y Las Aventuars de Peabody y Sherman.

Estamos seguros que este mes vas a estar pegado a Netflix, ¿no crees?

ATYPICAL

Esta serie original de Netflix cuenta la historia de un chico con autismo llamado Sam (Keir Gilchrist), quien a sus 18 años desea encontrar el amor y ser más independiente. Descrita como “divertida” y “emotiva”, la serie ha sido producida por Robia Rashid y Seth Gordon, y contará en su primera temporada con ocho episodios de media hora cada uno. “En algún punto espero en verdad poder ver pechos”, se oye decir a Sam durante el trailer.

Estreno: 11 de agosto

MARVEL- THE DEFENDERS

El universo Marvel ha tenido cabida en Netflix con las series de Daredevil, (que acabó con una segunda temporada apoyada por personajes como The Punisher y Elektra) Jessica Jones (va por una segunda temporada), Iron Fist y Luke Cage. Ahora, la plataforma digital nos presenta una serie en la que estarán todos juntos, Marvel-The Defenders, mientras que el cine se prepara para Avengers: Infinity War, en donde los directores dejaron de lado a los héroes de Netflix ya que tienen una “complicada tarea contando las historias de los personajes de Marvel del cine solamente”. Sin embargo no descartan que en un futuro los Defenders lleguen a la pantalla grande.

Estreno: 18 de agosto

DISJOINTED

Del creador de The Big Bang Theory, llega una serie sobre una mujer que hace sus sueños realidad. Se trata de Disjointed, historia protagonizada por Kathy Bates, quien le da vida a la dueña de un dispensario de cannabis. Así, ella, su hijo y el guardia de seguridad del dispensario se la pasan fumando marihuana todo el día. Disjointed es una serie original de Netflix y contará con 20 episodios.

Estreno: 25 de agosto

LA NIEBLA

La nueva adaptación de la novela de Stephen King, The Mist o La Niebla, llega a Netflix para retomar la historia en la que una espesa niebla aterroriza a una pequeña localidad de Maine, Estados Unidos. Nada bueno pasa cuando la niebla se acerca. Esta serie también es original de Netflix.

Estreno: 25 de agosto

WET HOT AMERICAN SUMMER: TEN YEARS LATER

Netflix presenta la continuación de la cinta del 2001 y la precuela de la serie del 2015. Wet Hot American Summer: Ten Years Later, que contará con ocho episodios, reunirá a todos lo que asistieron al famoso Camp Firewood, así el cast real está de regreso con algunas adiciones): Skyler Gisondo, Samm Levine, Mark Feuerstein, Marlo Thomas, Joey Bragg, Jai Courtney, Dax Shepard, Alyssa Milano y Adam Scott. La serie además contará con las actuaciones de: Amy Poehler, Chris Meloni, Chris Pine, Elizabeth Banks, Janeane Garofalo, Jason Schwartzman, Ken Marino, Kristen Wiig, Lake Bell, Molly Shannon y Paul Rudd. Otra serie original de Netflix.

Estreno: 4 de agosto

SOBREVIVIENDO A ESCOBAR, ALIAS JJ

La serie está basada en el libro que lleva el mismo nombre, en donde se cuenta la historia de un exlíder del cártel de Medellín, quien se entrega voluntariamente a la policía y lucha por llegar a la cima del submudno carcelario tras la muerte de Pablo Escobar.

Estreno: 1 de agosto

MILLION YEN WOMAN

También original de Netflix, esta serie cuenta la historia de cinco mujeres tan hermosas como misteriosas que se muda con Shin, un escritor frustrado que les organiza la vida hogareña a cambio de una considerable suma mensual.

Estreno: 15 de agosto

NIÑOS

Pokémon The Movie: Hoopa and The Clash of Ages – 1 de agosto.

Voltron: Legendary Defender – temporada 3 – 4 de agosto.

Patrulla de cachorros – temporada 2 – 8 de agosto.

Vera y el reino arcoíris – temporada 1 – 11 de agosto.

Home: las aventuras de Tip y Oh – temporada 3 – 11 de agosto

Minions – 13 de agosto.

Little Witch Academia – temporada 2 – 15 de agosto.

Glitter Force Doki Doki – temporada 1 – 18 de agosto.

Las aventuras de Peabody y Sherman – 19 de agosto.

NUEVAS TEMPORADAS

The Blacklist

Temporada 4

Estreno: 20 de agosto

The Walking Dead

Temporada 6

Estreno: 14 de agosto

PELÍCULAS

El instituto – 1 de agosto.

Nunca digas su nombre – 1 de agosto.

El guardián invisible – 3 de agosto.

Desnudo – 11 de agosto.

Argo – 12 de agosto.

¿Qué le pasó al lunes? – 18 de agosto.

Mission Impossible: Rogue Nation – 20 de agosto.

Amnesia – 21 de agosto.

Death Note – 25 de agosto.

La promesa – 29 de agosto.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Maz Jobrani: Immigrant – 1 de agosto.

Alan Saldaña: mi vida pobre – 4 de agosto.

Ícaro – 4 de agosto.

