¿Cuáles son las series que los mexicanos vieron de un tirón en 2018? Netflix revela las favoritas

Netflix compartió este día la lista de las series que maratoneamos de “un tirón” y las películas que vimos una y otra vez, en varios países de Latinoamérica, y claro, en México.

Porque las esperábamos con ansias, por simple curiosidad o por acabar pronto con el martirio que fue empezarlas a ver, éste es el listado de las series que se vieron de un “jalón”.

¿Coincide con lo que viste en una sola noche?

THE FOREST

La serie reproducida más veces en un sólo maratón por los mexicanos es la francesa The Forest, con sólo una temporada de seis capítulos, la trama deja a los problemas de un pueblo luego de la desaparición de una adolescente.

LA CATEDRAL DE MAR

Una serie española que ocupa el segundo lugar en el recuento es La Catedral del Mar. La historia de Jordi Frades se desenvuelve en el siglo XIV, en la época de la inquisición.

BODYGUARD

Bodyguard, la serie producida para la BBC, se encuentra en el tercer sitio. El programa británico es protagonizada por David Budd, un veterano de guerra con estrés postraumático encargado de proteger a la Ministra Julia Montague.

THE SEAVEN DEADLY SINS: REVIVAL OF THE COMMANDMENTS

El anime se manifiesta en la cuarta posición con The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments. La búsqueda por conseguir el trono parece una temática con éxito entre las series.

ANNE WITH AN E (SEGUNDA TEMPORADA)

La segunda temporada de Anne With an E ocupa el quinto lugar, la serie basada en la novela Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery es el éxito de una tarde entre la audiencia mexicana.

THE RAIN

Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su bunker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista. Ésta es la trama por la que se desenvuelve The Rain, la serie de ficción original de Netflix que ocupa el lugar número seis.

CASTLEVANIA (SEGUNDA TEMPORADA)

Castlevania, temporada 2, luce en la lista ocupando el séptimo lugar. La sombría producción de vampiros ya espera la luz verde para su tercera temporada tras el éxito obtenido.

LA CASA DE LAS FLORES

Hasta el octavo lugar se hacen presentes las producciones mexicanas. Este sitio lo ocupa La Casa de las Flores, de Manolo Caro, que gira en torno a una florería familiar en la que un suicidio ocurrido ahí desatará la verdad detrás de la familia modelo de las revistas de la alta sociedad.

MADE IN MEXICO

Después de la polémica que generó Made in México por no representar la realidad de la mayoría de los mexicanos, la serie se posicionó en el noveno lugar de la lista. ¿Esto podría dar pie a una segunda temporada?

ÉLITE

En el décimo lugar se encuentra Élite. La serie española que cuenta con la actuación de gran parte del elenco de La Casa de papel y Danna Paola. La historia narra la llegada de tres chicos de la clase obrera a una de las escuelas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acabará en tragedia.

Otros datos que dio a conocer Netflix fue las películas más vistas. Las que más se reprodujeron en Latinoamérica son El stand de los besos, A todos los chicos de los que me enamoré y Roxxanne Roxxanne.

Sin Embargo