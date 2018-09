Cruz y Bardem estrenan su película en Toronto

La tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se celebra hoy tiene un marcado carácter español, con el estreno de dos películas en el programa de Galas cargadas con algunos de los principales nombres del cine de España, informó la Agencia EFE.

El thriller de Steve McQueen Widows, el drama Life Itself, en el que participa Antonio Banderas, y la coproducción europea Todos lo saben, de Penélope Cruz y Javier Bardem, protagonizan hoy la tercera jornada del festival de cine de Toronto.

TIFF, el Festival Internacional de Cine de Toronto, está en medio de sus 60 horas más locas, con docenas de estrenos de películas con los principales actores y directores de la industria y la ciudad abarrotada de estrellas que acuden a estrenos, alfombras rojas y fiestas.

Como cada año, el fin de semana que sigue a la apertura del TIFF, es el paraíso para las revistas del corazón y los medios que siguen a las estrellas de Hollywood, informando sobre vestidos, fiestas, parejas hechas y desechas y alguna que otra frivolidad.

Hoy, los comentarios estaban poblados de referencias a la aparición en la noche del viernes en la alfombra roja de White Boy Rick del actor Matthew McConaughey, vestido con un traje púrpura de Dolce & Gabbana, y acompañado de su esposa, Camilla Alves.

O la fiesta protagonizada por Natalie Portman y Jude Law tras la presentación ayer de Vox Lux, película dirigida por Brady Corbet y en la que aparecen los dos.

Mañana habrá más. Sólo hoy están programados más de una docena de fiestas a las que acudirán los principales protagonistas de los más importantes estrenos del día.

Para empezar Widows, en la que el director de la ganadora de los Oscar 12 Years a Slave narra la historia de cuatro mujeres conectadas con delincuentes que tienen que convertirse en criminales para poder recuperar su vida.

El film está repleto de grandes nombres de Hollywood (Viola Davis, Michelle Rodríguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall y Liam Neeson), además de incluir una canción inédita de Sade, que tras el estreno mundial de la película se distribuirán por las diferentes fiestas del día.

El guión de Widows, que está incluida en el programa de Galas del TIFF, está realizado por el propio McQueen y Gillian Flynn, la guionista de Gone Girl y Sharp Objects, y es una adaptación de una serie británica de televisión de los años ochenta del mismo título.

Otra de la Galas de hoy es la coproducción entre Estados Unidos y España Life Itself, dirigida por el escritor, realizador y productor Dan Fogelman, el creador de la serie de televisión This is Us y guionista de largometrajes como Cars (2006) o Crazy, Stupid, Love (2011).

El film está protagonizado entre otros por Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Patinkin, Sergio Peris-Mencheta y Laia Costa.

El largometraje es un drama centrado en Abby (Olivia Wilde), una estudiante neoyorquina, y su novio Will (Oscar Isaac), que se desarrolla en Estados Unidos y España y en el que se suceden tragedia tras tragedia.

El tercer gran estreno de hoy es otra Gala protagonizada por actores españoles, Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi, quien ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera con A Separation (2011) y The Salesman (2016).

Farhadi reúne en Todos lo saben a Ricardo Darín, Eduard Fernández y Bárbara Lennie, además de a Cruz y Bardem, para contar el reencuentro de una mujer y su antiguo novio.

También hoy, el TIFF organizó una concentración de actrices, directoras y aficionados del cine para exigir la paridad de género en una industria envuelta en escándalos de acosos y abusos sexuales por parte de algunas de sus más conocidas figuras.

La concentración, denominada Share Her Journey, estuvo capitaneada por la actriz Geena Davis y contó con la presencia de la actriz canadiense Mira Kirshner, cofundadora del movimiento denominado #AfterMeToo que quiere mejorar las regulaciones y la legislación sobre malas conductas sexuales en el puesto de trabajo.

Durante la concentración Davis solicitó que cuando se esté planificando una película o una serie de televisión, el proyecto sea sometido a un “chequeo de género” para valorar si más mujeres puedan trabajar en el proyecto.