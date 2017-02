Creadores de Scary Movie parodiarán Star Wars

Jason Friedberg y Aaron Seltzer, creadores de la saga de Scary Movie han puesto sus ojos en Star Wars y trabajan en un proyecto para realizar una parodia.

El nombre de la cinta sería “Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue”.

Paul Hanson, CEO de Covert Media, anunció el proyecto. Producirán el filme junto a Todd Garner, de Broken Road Productions.

El equipo creativo se centrará en mezclar ambas trilogías, mezclando así a personajes de la saga original con otros de las nuevas entregas, incluyendo los spin-off.

“Jason y Aaron son un poderoso dueto que han dejado claro a lo largo del tiempo una y otra vez que saben hacer cosas que la audiencia adora. Su acercamiento a la cultura pop carece de cualquier clase de miedo, y nos encantará ver cómo se ocupan de llevarnos a una galaxia muy, muy lejana.”, señaló Paul Hanson.

La cinta comenzaría a rodarse el próximo otoño y por ahora no tiene fecha de estreno.

Friedberg y Aaron Seltzer han trabajado en películas como ‘Date Movie’ (2006), ‘Epic Movie’ (2007) o ‘Casi 300’ (2008), todas parodias de títulos populares de Hollywood.

Vanguardia