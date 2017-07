Conoce las películas y series que llegarán a Netflix en agosto

Con agosto llegan algunos de los estrenos más importantes de la temporada. Todo lo que necesitas para armar un maratón y no salir de tu casa

Esto es todo lo que lanzará Netflix en agosto de 2017:

PELÍCULAS

1. Desnudo

Estreno el 11 de agosto.

2. Death Note

Estreno el 25 de agosto.

3. Qué le pasó a Lunes

Estreno el 18 de agosto.

4. La promesa

Estreno el 29 de agosto.

5. El instituto

Estreno el 1 de agosto.

6. El guardián invisible

Estreno el 3 de agosto.

7. Nunca digas su nombre

Estreno el 1 de agosto.

8. Misión: Imposible – Nación Secreta

Estreno el 20 de agosto.

9. Argo

Estreno el 12 de agosto.

10. Amnesia

Estreno el 31 de agosto.

SERIES:

1. Atypical

Temporada 1. Estreno el 11 de agosto.

2. Marvel – The Defenders

Temporada 1. Estreno el 18 de agosto.

3. Disjointed

Parte 1. Estreno el 25 de agosto.

4. La niebla

Temporada 1. Estreno el 25 de agosto.

5. Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Estreno el 4 de agosto.

6. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ

Temporada 1. Estreno el 1 de agosto.

7. The Blacklist

Temporada 4. Estreno el 20 de agosto.

8. Million Yen Women

Temporada 1. Estreno el 15 de agosto.

9. The Walking Dead

Temporada 6. Estreno el 14 de agosto.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

1. Alan Saldaña – Mi vida de pobre

Estreno el 4 de agosto.

2. Ícaro

Estreno el 4 de agosto.

3. Maz Jobrani: Immigrant

Estreno el 1 de agosto.

KIDS Y ANIMACIÓN:

1. Glitter Force Doki Doki

Temporada 1. Estreno el 18 de agosto.

2. Vera y el Reino Arcoíris

Temporada 1. Estreno el 11 de agosto.

3. Little Witch Academia

Temporada 2. Estreno el 15 de agosto.

4. Las aventuras de Peabody y Sherman

Estreno el 19 de agosto.

5. Patrulla de cachorros

Temporada 2. Estreno el 8 de agosto.

6. Minions

Estreno el 13 de agosto

7. Home: Las aventuras de Tip y Oh

Temporada 3. Estreno el 11 de agosto.

8. Voltron: El defensor legendario

Temporada 3. Estreno el 4 de agosto.

9. Pokémon the Movie: Hoppa and the Clash of Ages

Estreno el 1 de agosto.