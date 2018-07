Confirman octava temporada de ‘Game of Thrones’ para 2019

Tenemos que admitir que los fans de las series hemos sufrido un montón este 2018.

Después del impactante final de la temporada 7 de ‘Game of Thrones’, nuestro iluso corazón aún esperaba que la octava temporada viniera este año, pero no fue así.

Desde prinicipios de 2018, HBO descartó la posibilidad de ver la culminación de esta hisoria este año. Pero, por fin nos han dado luz al respecto.

Casey Bloys, presidente de HBO, confirmó que la octava temporada de ‘Game of Thrones’ se estrenará en la primera mitad de 2019, de acuerdo con información de Vulture.

Bloys también confirmó que el rodaje del primer spin off basado en Game of Thrones iniciará también a principios de 2019 en Belfast, Irlanda. Sin embargo, aún no hay directores confirmados.

Fuente: Excélsior