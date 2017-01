Confiesa Florinda Meza las infidelidades de “Chespirito”

Florinda Meza concedió una entrevista al programa “Suelta la sopa” de Telemundo, en la cual contó, cómo comenzó su relación con Roberto Gómez Bolaños y además reveló algunas infidelidades del actor. Lo anterior fue publicado por el portal Publímetro.

La actriz que dio vida a “Doña Florinda” dijo que “Chespirito” la cortejo llevándole un flor todos los días, cuando aún era casado. Situación que un principio le impedía estar con él.

Reveló que un día le pidió a Roberto que la besará, situación que según contó lo hizo sin pensar. Y aclaró que Gómez Bolaños le dijo que ya estaba distanciado de su esposa.

Según relató, un día “Chespirito” le dijo, “siento la necesidad de algo y cómo me gustaría que alguien me besara”, a lo que ella le respondió: “Si quieres besar a alguien ¿por qué no me besas a mí?”.

Después de esto, la actriz le pidió no ser una más en su vida: