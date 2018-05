¿Cómo eran Hulk, Iron man, Capitán América y Thor en el pasado?

Los Vengadores: Infinity War no para de batir récords en taquilla. Aunque todavía debe estrenarse en China (el próximo 11 de mayo), le han bastado solo 11 días para convertirse en la película que más rápido ha superado los mil millones de recaudación, un trono que pertenecía a Star Wars: El despertar de la Fuerza. Pero el universo Marvel no siempre fue igual de dichoso ni vanguardista: lo que ahora consigue abarrotar salas de cine, antes era un horror tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

El último largometraje es el primer epílogo de una aventura iniciada en 2008 con Iron Man, la obra inicial del universo cinematográfico de Marvel. Luego llegaron Hulk, Thor, Capitán América y el resto de personajes, cada uno con líneas narrativas aparentemente independientes pero que, poco a poco, se han conectado.

La creciente ambición del estudio también se refleja en una mayor inversión. A pesar de que no hay una cifra oficial para Infinity War, The Wall Street Journal afirma que ronda los 300 millones de dólares, casi el doble que la mayoría de películas de la franquicia.

Aun así, hubo una época en que la armadura de Tony Stark no brillaba tanto, en la que las telarañas de Spiderman eran cuerdas blancas y en la que los músculos de Hulk no estaban generados por ordenador. De hecho, la mayoría de veces se solucionaba con un traje acolchado y pintura verde.

Las series y películas previas al universo cinematográfico de Marvel no destacaban precisamente por su despliegue técnico, pero sí por lo estrafalario de su puesta en escena. Por ello, recopilamos una serie de producciones que, hoy día, serían capaz de avergonzar al mismo Stan Lee.

CAPITÁN AMÉRICA

La película Capitán América: El Soldado del Invierno (2014) es considerada por muchos rankings como una de las mejores de Marvel. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Capitán América en blanco y negro de 1944 producido por Republic Pictures, una de las primeras adaptaciones del cómic a la gran pantalla. El largometraje, de 244 minutos de duración y dividido en 15 capítulos, contaba cómo el superhéroe luchaba contra el Dr. Cyrus Maldor y sus planes para conseguir un arma de destrucción masiva llamada el “Vibrador Dinámico”.

Para la siguiente entrega habría que esperar hasta 1979, y no se puede decir que mereciera la pena. Rod Holcomb e Ivan Nagy fueron los directores de dos telefilmes lanzados en ese mismo año, ambos protagonizados por Reb Brown. Las tramas no tenían demasiada elaboración: básicamente era una recopilación de caídas absurdas con elementos de “alta tecnología”.

Por ejemplo, el escudo de metal Vibranium, era representado como un caparazón de plástico que hasta dejaba pasar los rayos de Sol. En la década de los 90 tampoco mejoraron las cosas, ni siquiera luchando contra nazis: la cinta de Albert Pyun obtuvo un ocho por ciento de la calificación en la página que avalúa películas Rotten Tomatoes.

SPIDERMAN

La revista Vanity Fair cataloga a Spiderman 2 (la dirigida por Sam Raimi en 2004) como “la película de superhéroes definitiva”. Pero, antes de ella, el superhéroe ya había aparecido en televisión con una crítica relativamente positiva. En 1977 fue protagonista de la serie The Amazing Spider-Man para la cadena estadounidense CBS. De aquellas dos temporadas nacieron tres largometrajes: Spider-man (1977) Spiderman: El hombre araña en acción (1978) y Spiderman: El desafío del dragón (1979).

El arácnido, además, consiguió llegar a la televisión japonesa. Supaidâman es una serie del 78 producida por TOEI Company que la propia Marvel ha llegado a rescatar en su página web. En ella no aparece Peter Parker, sino Takuya Yamashiro, un piloto de motocross de 22 años que se desplaza en un bólido llamado Spider Machine GP-7 y que para engancharse lanza cuerdas en lugar de redes.

DOCTOR EXTRAÑO

El año 1978 no solo estuvo marcado por el éxito de Superman. El Dr. Extraño debutó con el capítulo piloto de una serie que nunca llegó. Todo lo que rodeaba a la cinta dirigida por Philip DeGuere era demasiado sobrenatural incluso para un superhéroe. Los zooms, los trajes carnavalescos, los rayos digitales, las miradas inquietantes de su protagonista… Nada ayudó a que los ejecutivos de la CBS decidieran continuar con aquella producción.

EL INCREÍBLE HULK

No parecía tan aterrador ni tan fuerte, ni siquiera tan verde, pero en 1978 apareció el primer Hulk y, no solo eso, sino un programa se emitió durante cinco temporadas. Una vez que fue cancelada, las aventuras de aquel Bruce Banner continuarían en forma de película: The Incredible Hulk Returns (1988), The Trial of the Incredible Hulk (1989) y The Death of the Incredible Hulk (1990). En la primera de ellas, además, el gigante verde se enfrenta a Thor y su martillo de guerra (Mjolnir). Aunque más que un dios del trueno, éste aparece un vikingo.

LOS VENGADORES EN 1952 Y 1978

¿Y si la película de Los Vengadores fuera creada años antes del cómic real? Es lo que se preguntó un fan que tomó varios fragmentos de clásicos del terror y la ciencia ficción, como Frankenstein Meets the Wolf Man (1943) o The Phantom Planet (1961), para crear un tráiler que fácilmente podría pasar por verdadero.

Pero no fue el único. Con todo el material de las series y películas previamente señaladas, otro entusiasta aprovechó para reunir a todos sus superhéroes favoritos. Entre ellos también “el falso Iron Man de los 70”, que guarda ciertas similitudes con el primer traje desarrollado por Tony Stark tras ser secuestrado por unos terroristas. Aquel robot con aspecto de papelera o bombona de butano era Exo-Man, el personaje de un capítulo piloto de una serie que, como muchas anteriores, fue cancelada.

Fuente: ElDiario.es