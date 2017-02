Colate rechaza beso de Paulina Rubio durante su encuentro en tribunal

Paulina Rubio y su exmarido, Nicolás Vallejo-Nagera, reconocido como “Colate”, volvieron a verse las caras durante su cita en un tribunal de Miami, en donde una jueza no les otorgó sanción alguna y sólo los instó a “comunicarse mejor” por el bienestar de su hijo Andrea Nicolás, informó la revista Quién.

Esto tras las acusaciones de ambos, donde buscaban que la jueza de familia Valerie Manno, castigara a su contraparte por cuestiones de documentos y por incumplir con horarios y fechas en las entregas del menor.

Al final de la audiencia, la cantante mexicana mostró un gesto de cortesía al acercarse a su expareja para darle un beso en la mejilla, sin embargo, no fue correspondida por el empresario español, quien siguió su camino.

A la salida del lugar, “Colate” afirmó que no creía que el beso hubiera sido sincero. “Yo lo sabía, (los hizo) porque estaban ustedes (los medios), por eso ha sido. (De no ser así) ¿estaríamos en la corte?”, dijo Vallejo-Nagera y agregó: “ella me dio la espalda la última vez, cuando organizó todo este circo”.

Día antes, el español relató a la revista española Vanitatis cómo ha sobrellevado su vida como papá tras su ruptura sentimental con la cantante: “Llevo ya once años allí. En los años de noviazgo con Paulina iba y venía mucho porque tenía mi empresa en España, pero cuando me casé me instalé por completo allí. Y cuando me separé empecé a buscarme la vida en Miami. Con lo que me cuesta vivir en Miami, aquí viviría como un marajá. Reconozco que me cuesta llegar a fin de mes”.

Vallejo-Nágera asimismo manifestó su incorfomidad por no ser avisado que su hijo aparecería en la portada de una revista de espectáculos este mes: “Esta es una más de las muchas que me hace. La única vez que yo posé con Nico fue para un reportaje solidario y le pedí autorización. Ella lava su imagen usando a nuestro hijo. Así es Paulina”.

Sobre la lucha legal que los llevo nuevamente a los juzgados, Colate comentó que se ha gastado cerca de medio millón de dólares en abogados por los pleitos que está teniendo con su ex, así que ha tomado la decisión de defenderse él mismo a pesar de no haber estudiado Derecho: “Se puede decir que me he arruinado pagando los abogados”.

Finalmente, a pesar de económicamente no esté en su mejor momento, en el amor la situación es distinta, pues le va bastante bien después de su separación hace cinco años. “Vuelvo a tener mariposas en el estómago, y pensaba que esto ya no me iba a suceder. No quiero decir nada de ella porque no se dedica a este mundo, y aunque se lo he explicado, espero que no se asuste y se marche”.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nagera se divorciaron en 2012, después de cinco años de matrimonio, en el cual concibieron al pequeño Andrea Nicolás.