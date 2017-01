Claudia Lizaldi quiere arrasar en TV Azteca

Después de cinco años de trabajo en proyectos privados, Claudia Lizaldi regresa a la televisión abierta, pero ya no en Televisa, ahora lo hará en TV Azteca.

Esto porque fue invitada a conducir el próximo proyecto artístico de Azteca 13 “Grandes Chicos”, el cual es un formato que ya fue emitido con éxito en Estados Unidos y Colombia, pero que llegará a México este domingo 29 de enero a las 21:00 horas.

En entrevista con EL GRÁFICO, afirma que lo que diferencia a este show de otros es que no inculca en los niños el sentimiento de competir: “No es un reality show o una competencia como se maneja en otros lugares, sino una pasarela en la cual los niños demuestran su talento sin miedo a ser eliminados”.

Con ello, Claudia puede presumir que ha formado parte de proyectos para cuatro televisoras: Canal 11, Televisa, Cadena 3 y TV Azteca, con la cual espera compartir nuevos proyectos.

También recordó su paso por Televisa, donde participó con Víctor Trujillo, en Televisa Deportes y en “La Oreja”: “En Televisa tomé el micrófono con la enorme responsabilidad que significa. Siempre quise ser propositiva. Por más que me dijeran ‘ay sí, mucha luz’ y blablablá”.

Pero enfatiza que hay algo que ya no quiere repetir: “La única empresa donde firmé exclusividad fue con Televisa, de 2006 a 2012, y no lo vuelvo a hacer. Para mí la televisión ya cambió. Las exclusivas ya no están de moda. Lo que está de moda es ser libre, trabajar por proyecto. Espero que se siga abriendo así la televisión”.

En “Grandes Chicos”, Lizaldi será la primera mujer en dirigir este formato internacional: “Esta es la temporada uno, no es segura la segunda temporada, pero a ver qué pasa. Yo ya estoy feliz con haber hecho seis episodios”.

El programa se transmitirá por Azteca 13 los domingos a las 21:00 horas, tendrá una duración de seis semanas y en cada una se presentarán 10 actos con niños desde los dos hasta los 13 años: “Me siento privilegiada, porque he podido trabajar en todas las televisoras en programas de los que estoy profundamente convencida y enamorada”.