Claire Foy recibió menos salario que Matt Smith en ‘The Crown’

Durante una conferencia de prensa, los productores de la serie de Netflix “The Crown”, narración biográfica del reinado de Elizabeth II de Inglaterra, revelaron que la actriz principal Claire Foy, recibió un salario inferior al de su colega Matt Smith, quien interpretó al marido de la reina, el príncipe Carlos.

Admitieron que esto se debió a que Foy no poseía gran renombre al momento de su contratación —a pesar de que por su interpretación fue nominada a Globos de Oro, SAG y Emmy en ambas temporadas—, mientras que Smith era ya conocido por su papel como El Doctor en la serie de Doctor Who del 2010 al 2013 y tenía más experiencia, a pesar de que su personaje no apareció en todos los capítulos.

Aseguraron que “de ahora en adelante, nadie tendrá mayor salario que la Reina”. Aunque esto no retribuirá el trabajo a Foy, dado que el elenco será cambiado totalmente, considerando que la historia a partir de ahora sucederá en los 70’s y 80’s.

Para la tercera temporada será Olivia Colman —ganadora al Globo de Oro en 2017 por su rol en “The night manager”— quien encarnará a la reina, mientras que Helena Bonham Carter tomará el rol de Margaret, su hermana.

Aún está por decidirse quién interpretará al príncipe Philip, pero el nombre que actualmente está sonando es el de Hugh Laurie, mundialmente reconocido por ser el dr. Gregory House en “House MD” y quien también compartió créditos con Colman en la serie “The night manager”.

Fuente: Vanguardia