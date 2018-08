Cindy Lauper escucha cantar a dos adolescentes en la calle y los invita a compartir escenario en su concierto en EU

Dos adolescentes de Carolina del Norte pasaron de cantar en una esquina a compartir el escenario con la estrella galardonada con el Grammy Cyndi Lauper.

Mya Worley, de 14 años, estaba cantando en una calle de la ciudad con su hermano Ronald de 13 acompañándola en el teclado, cuando dos mujeres se detuvieron a escucharlos y una les sugirió que “tocaran mañana”, reportó el diario The Charlotte Observer. Los hermanos estaban bajo la supervisión de su padre.

Las mujeres eran Lauper y su mánager, Lisa Barbaris quien le pidió al padre de los jóvenes, Ronald Worley Sr., si podrían cantar el éxito de Lauper de 1983 “Girls Just Want To Have Fun” en un concierto.

Menos de 24 horas después los hermanos estaban en el Spectrum Center con capacidad para 20 mil asistentes. Mya interpretó una versión modificada del primer verso antes de comenzar su animada presentación.

Fuente: Sin Embargo