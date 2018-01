Charmed destruye el ‘reinicio feminista’ en épica disputa; protagonista se queja de productor

Marie Combs, que interpretó a Piper en la serie, corrió a las redes sociales para atacar a la red: “Aquí está el asunto. Hasta que nos pidas que lo reescribamos como [productor ejecutivo], Brad Kern hizo semanalmente ni siquiera pensamos en capitalizar nuestro arduo trabajo. Charmed pertenece a 4 de nosotros, nuestra gran cantidad de escritores, equipos y sobre todo a los fanáticos.

“FYI no los engañarás al tener un título / sello. Así que adiós”.

Pero Marie-Combs no terminó allí. Después de detectar un artículo que afirmaba que el remake consistiría en “derribar el patriarcado”, regresó a Twitter para devolver el golpe e insistir en que la serie original ya hizo exactamente eso.

Ella siguió: “Mientras que algunos no entienden por qué tengo problemas con la red que no quería renovar Charmed hace 12 años ‘reinventar’ ahora, déjenme decir que lo entiendo perfectamente.

“También este tipo de cosas dado todo lo que Rose McGowan y Alyssa han hecho últimamente … um no. Simplemente no”, agregó la estrella.

