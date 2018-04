Charlotte Gainsbourg quiere hacer museo la casa de su padre

La actriz y cantante francesa Charlotte Gainsbourg mantiene firme su intención de convertir en museo la casa parisina de su padre, Serge Gainsbourg, pero, según declaró hoy, todavía le falta dinero para conseguirlo, informó la Agencia EFE.

Obligada a “llamar a todas las puertas”, sigue buscando financiación ya que no “puede” ni “quiere” lograr su objetivo sola, indicó en una entrevista publicada en el diario Le Parisien.

La actual propietaria de la casa, cuya fachada del número 5 bis de la calle de Verneuil se ha convertido en un símbolo de la figura del artista, agregó que estaba “a punto de comprar el apartamento justo al lado para facilitar la circulación a los visitantes”.

El proyecto de museificación, agregó, es para “ahora o nunca”.

En 2000, por primera vez, Charlotte Gainsbourg ya había mencionado la idea de ver un día la casa del mítico cantante francés transformarse en un museo, antes de retractarse.

Unos años después, concretamente en 2013, la intérprete incluso llegó a anunciar visitas de grupos reducidos con Jean-Pierre Prioul como guía, un amigo de la familia, pero terminó abandonando la iniciativa tras la renovación de la fachada el mismo año.

El pasado febrero, retomó el plan afirmando que el domicilio tenía “mucho valor” para ella y que algunas partes de “este lugar mágico” no “podrían visitarse”, como por ejemplo la habitación.

La canción Lying With You incluida en su último trabajo musical, Rest, de 2017, cuya letra alude a la muerte de su padre, contó con un videoclip rodado en el interior de esa casa de 130 metros cuadrados que habitó el cantante desde 1969 hasta su fallecimiento en 1991 por un ataque al corazón.

Transcurridos 27 años de la muerte del autor de temas como Je t’aime, moi non plus o La javanaise, el interés por el icono de la chanson francesa no ha decaído.

Ejemplo de ello es también la exposición que recuerda la relación pasional entre el artista y la que fuera su pareja Jane Birkin, a través de una selección de fotos tomadas por el fotógrafo Andrew Birkin entre 1964 y 1979.

Hasta el 4 de noviembre y desde este pasado fin de semana, el hermano de la cantante británica reúne en el Musée des Beaux-Arts de Calais unos clichés melancólicos y espontáneos que consiguió captar desde el interior de la vida íntima de la famosa pareja.