Charlize Theron estuvo deprimida tras ganar peso para ‘Tully’

Charlize indicó:

“Solo quería sentir lo que sentía esta mujer, y creo que esa era una forma de acercarme a ella y entrar en esa mentalidad. Sabes, fue una gran sorpresa para mí. Me golpearon en la cara bastante fuerte con depresión. Sí, por primera vez en mi vida comía mucha comida procesada y bebía demasiada azúcar. No era tan divertido estar con esta película “.

Es triste que no haya una actriz banal de tamaño regular en Hollywood que pueda haber desempeñado este papel. En cambio, Charlize fue forzada a devorar hamburguesas con queso y a comer de noche como un ‘rechoncho’ vampiro.

“Fue divertido ir a desayunar a adentro y afuera y tomar dos malteadas. Y luego, después de tres semanas, ya no es divertido. Como, de repente, acabas de comer esa cantidad y luego se convierte en un trabajo.

Literalmente me despertaba a las dos de la mañana y tomaba una taza de macarrones con queso frío justo al lado mío. Me despertaba y solo me lo comía ... Me gustaría meterlo en mi garganta. Es difícil mantener ese peso “.

¿Macarrones de noche? No debería ser tan difícil mantener una panza modesta y algo flácida. Se llama metabolismo normal, hermana. ¿Tienes uno?

Como en serio, ¿no hay actrices de peso medio? Tenemos las de aspecto gracioso, las bajas, los altos y los gordos reales, pero no, al igual que las damas de tamaño regular? Las mujeres promedio también quieren un Oscar, ¿sabes?

Charlize mencionó en entrevista que sintió depresión, y tuvo que comer mucha comida procesada y tomar malteadas, para ganar peso.

Charlize dice que le sorprendió lo difícil que era perder el peso después. La última vez que ella pidió pago por engordar, ella tenía 27 años. Fue por Monster, que se ganó un Oscar. Ella dijo que antes de eso, “simplemente no comía durante cinco días” y estaba “bien”, pero esta vez comenzó a preocuparse cuando la barriga persistió. Su médico le aseguró que ella no estaba “muriendo” y dijo que a los 43 años, su cuerpo es un poco diferente.

Simplemente no puedo sacudir la necesidad inconmensurable de los macarrones nocturnos. Tiene que haber otra manera mejor.

Fuente: Vanguardia