Celebridades que no sabías que fueron refugiados políticos

El veto migratorio de Donald Trump ha tocado las fibras sensibles de la sociedad estadounidense y también de Hollywood, pues varias celebridades (o las familias de éstas) llegaron en calidad de refugiados y aquí algunos ejemplos.

Mila Kunis

Tras la orden ejecutiva de Trump en que veta el ingreso de refugiados de siete países predominantemente islámicos, Ashton Kutcher reaccionó en redes sociales porque su esposa, Mila Kunis, llegó con su familia de Ucrania a Los Ángeles en 1991, cuando tenía 8 años, con una visa de refugiada. “Mi esposa vino a este país con una visa de refugiada en medio de la Guerra Fría. La sangre me hierve ahora mismo”, escribió el actor.

Rita Ora

La cantante pop nació en Yugoslavia y ella y su familia se mudaron a Londres en 1991 con visas de refugiados por el acoso que sufrían las personas de descendencia albanesa. En ese entonces, Rita sólo tenía un 1 año de edad. “Tuvimos muchas suerte en poder salir porque estaban cerrando el aeropuerto y ya no dejaban salir a nade. Fuimos los últimos en tomar el vuelo. Fue muy espantoso para mi familia”, narró en su libro Hot Right Now.

Rachel Weisz

Los padres de la actriz inglesa, George y Edith, ambos judíos, llegaron a Londres como refugiados huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y por esta razón se conocieron. Su madre dejó Australia y su padre, Hungría.

Mika

El cantante pop nació en Líbano, pero su familia tuvo que reubicarse en París y después se mudaron a Londres, en donde tuvo éxito musical. “La idea de sentir que perteneces a un lugar pero al mismo tiempo también a otro, nunca en realidad te deja. Se queda contigo y tiene un gran impacto en la manera en la que ves el mundo”, dijo a la BBC.

Gene Simmons

El bajista de Kiss nació en Israel y se mudó a los 8 años a Nueva York con su madre Fiora, quien durante la Segunda Guerra Mundial pasó tiempo en los campos de concentración Nazi.

M.I.A

La rapera nación en Sri Lanka y la seguridad de su familia se vio amenazada cuando comenzó la guerra civil debido a que su padre era políticamente activo. Primero huyeron a India y finalmente fueron aceptados en Londres como refugiados políticos.

Regina Spektor

La pianista y cantante pop nació en Moscú, Rusia. Su familia sufrió discriminación por ser judíos, por lo que se reubicaron en Nueva York, por esta razón escribió recientemente en su Twitter: “Todo esto duele demasiado”.

Andy García

El actor de origen cubano ocupa el sexto lugar un patrimonio de 40 millones de dólares. El actor cubano tenía cinco años cuando su familia decidió dejar La Habana, justo después de la fallida invasión de Estados Unidos en Bahía de Cochinos.