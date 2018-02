Celebridades de España combaten las actitudes machistas

Una serie de personalidades de sexo masculino han participado en un video de eldiario.es en el que reconocen algunas de sus actitudes machistas y explican qué hacen para combatirlas como parte de una campaña por la igualdad entre hombres y mujeres.

En España, ese documento gráfico se ha convertido en ‘trendic topic’ y contribuye a apoyar la huelga de mujeres en los ámbitos laboral, de cuidados y de consumo que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Entre las celebridades que explican sus historias se encuentran el actor y humorista Joaquín Reyes, el director de cine Nacho Vigalondo, el político Borja Semper o el jugador de baloncesto Sitapha Savané.

Muchas personas han compartido y comentado las imágenes con el ‘hashtag’ #Tútambién. De hecho, muchos varones han reconocido que también desarrollan comportamientos machistas que intentan cambiar.

No conozco a ningún hombre de mi entorno que no tenga actitudes machistas. He observado que muchos intentan cambiarlas, otros sin embargo ni lo intentan ya sea por ignorancia o por condescendencia de su pareja. #TúTambién

— Abuelo Bala (@AbueloBala) 27 de febrero de 2018