Cate Blanchett tiene algo que decir sobre Harvey Weinstein y Woody Allen

“Esta conversación ha sido realizada por tantas mujeres individuales en lugares aislados durante décadas. Lo que ahora es diferente es la naturaleza colectiva e intersectorial de este movimiento “.

Al mismo tiempo, enfatizó que todavía queda mucho por hacer para nivelar el campo de juego, ya sea en el set, en la pantalla o en las suites ejecutivas.

Cate ha trabajado con Harvey en varias películas, comenzando con The Talented Mr. Ripley y más recientemente con Carol.

Variety le preguntó a Cate si Harvey alguna vez la acosó sexualmente o si alguna vez tuvo algún comportamiento inapropiado con ella. Ella respondió que sí y agregó:

“Conmigo, sí”. Creo que realmente me atacó principalmente, como la mayoría de los depredadores, atacan a las más vulnerables. Quiero decir que tuve un mal presentimiento de él … A menudo me decía, ‘No somos amigos’ [porque] no haría lo que me pedía que hiciera “.

Cate no dijo lo que le pidió que hiciera, pero sí dijo que esperaba que Weinstein fuera a la cárcel. Ella agregó que realmente piensa que es importante que las personas sean juzgadas a través del sistema judicial.

Y sobre Woody, cuando Cate habló por última vez acerca de las acusaciones que siempre resurgen en su contra, ella dijo que no estaba familiarizada con ellos cuando firmó con Blue Jasmine, y que tenía entendido que todo había sido resuelto en el tribunal.

También dijo que apoyaría el caso para volver a la corte.

Fuente: Vanguardia