Casi cinco décadas después, Paul McCartney vuelve a cruzar Abbey Road, en Reino Unido

Reza una famosa imagen de Facebook que uno vuelve a los lugares donde fue feliz, y Paul McCartney lo hizo después de casi cinco décadas al cruzar nuevamente la inolvidable calle Abbey Road.

Luego de 49 años, el bajista de Los Beatles volvió a caminar por la icónica calle Abbey Road, homónima de los estudios londinenses de grabación, y que serviría para intitular aquel emblemático álbum que se estrenaría en 1969. Para muchos, aquella portada se convertiría en la más representativa del “Cuarteto de Liverpool”.

Este lunes, Paul McCartney daría un concierto íntimo, otorgado a un grupo de afortunados fans en los estudios Abbey Road, por lo que aprovechó para revivir la icónica imagen capturada aquel 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo Iain McMillan.

Dicho concierto corresponde a la campaña promocional del nuevo álbum del ex “Beatle” titulado Egypt Station, que será estrenado en septiembre próximo, y del cual, ya están sonando algunos singles como I don´t know y Come on to me.

Esta vez no fue McMillan quien capturó el momento, sino la hija mayor de Paul: Mary, mediante un breve video que compartió en su cuenta de Instagram. Asimismo, Paul McCartney ahora no cruzó descalzo la icónica avenida como lo hiciera en el lejano 1969, sino que lo hizo con sandalias.

Fuente: Sin Embargo