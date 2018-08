Casey Affleck ya no niega las acusaciones en su contra por acoso sexual: “Lo lamento mucho”

Tras negarlo por varios años, el actor estadounidense Casey Affleck, que ganó el Oscar como mejor actor por Manchester by the Sea hace dos años, pidió disculpas por su comportamiento durante el rodaje de I’m Still Here, en 2010.

Amanda White y Magdalena Gorka presentaron entonces una demanda contra el actor de 42 años alegando acoso sexual e infligirles intencionalmente “angustia emocional”.

“Me comporté de una manera y permití que otros actuaran de una manera que realmente era poco profesional. Y lo siento”, aseguró el hermano de Ben Affleck en una entrevista para AP sobre las demandas que terminaron con un acuerdo extrajudicial.

“Toleré ese tipo de comportamiento de otras personas y desearía no haberlo hecho. Y lo lamento mucho. Realmente no sabía de qué era responsable como jefe. Ni siquiera sé si me consideraba a mí mismo como un jefe”, precisó Affleck, quien además aseguró que “ha aprendido mucho” del debate público que ha habido en torno al tema a raíz del movimiento feminista Time’s Up.

“De alguna manera pasé de estar a la defensiva a colocarme en un lugar más maduro, tratando de encontrar mi propia culpabilidad”, apuntó.

Affleck confirmó que solucionó las denuncias de forma extrajudicial: “Todos acordamos tratar simplemente de dejarlo atrás y seguir adelante con nuestras vidas”.

El actor había negado en 2010 todas las acusasiones y, para su defensa, había contratado al célebre abogado Marty Singer. Desde aquellas alegaciones, había preferido guardar silencio y, en las pocas ocasiones en las que habló sobre el tema, había intentado limpiar su imagen.

La polémica en la que se vio envuelto provocó que este año Affleck no presentara el premio a la mejor actriz en los Oscar. Con esta decisión, rompió una de las tradiciones de la ceremonia que consiste en que el actor ganador del Oscar del año anterior presenta al año siguiente el premio a la mejor actriz: “Creo que fue lo correcto por todo lo que estaba pasando en nuestra cultura en ese momento. Y teniendo a dos mujeres increíbles para presentar el premio a la mejor actriz, sentí que era lo correcto”.

Affleck está promocionando su próxima película The Old Man and The Gun, dirigida por David Lowey, en la que tiene el privilegio de actuar junto a Robert Redford.

Fuente: Infobae