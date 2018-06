Captan a Kendall Jenner con estrella del NBA

Kendall Jenner y Ben Simmons están tomando su relación al siguiente nivel con una cena romántica.

Se rumora que la pareja se citó el miércoles por la noche en The Nice Guy en West Hollywool. Aunque ellos intentaron distraer a los fotógrafos saliendo por separado, las dos estrellas de alto perfil, no pudieron salir desapercibidos, al igual que su cena romántica.

Según E! News, Jenner salió del restaurante, con Kaia Gerber y otros acompañantes, y desean mantener la relación fuera de los reflectores, según una fuente cercana a Jenner, ya que aún no formalizan la relación.

“Kendall was definitely in party mode and was in a really good mood. She seemed super happy. She wanted to show Ben a good time.” https://t.co/fNPqyb3EWf

— E! News (@enews) May 31, 2018