Captan a Justin Bieber llorando afuera de casa de su prometida

Anteriormente Stephen Baldwin, había expresado su sentir acerca de la relación y de Selena Gómez, léala aquí:

Sé que pueden parecer apresurados en su relación, pero se conocen desde casi siempre. Eran amigos en ese entonces. Y por mucho que algunos de ustedes odien verlos, es tan grosero desear “espero que se rompan pronto”. Mucho, muchos’beliebers’ odian a Justin / dejan de darle ánimos solo porque ahora está comprometido con Hailey y no con Selena. Sé que Selena es su primer amor y estuvo con ella casi toda su vida, pero eso no significa que Hailey no sea el amor de su vida. Algunas veces amas a alguien pero simplemente no funciona por muchas razones.

Ps: Amo a Selena🖤 (y también lo siento por mi inglés)

En cuanto a las lágrimas de Justin Bieber, quizás simplemente se desahogó con alguien a través del teléfono según reporta La Tribuna.

Con la información de La Tribuna, Cosmopolitán y TMZ