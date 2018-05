Canciones que famosos dedicaron a sus madres

Cada 10 de mayo es lo mismo… No dejamos de escuchar esas canciones que se convirtieron en estandarte de la celebración del Día de las Madres en los festivales escolares. Sí, seguramente ya sabes a cuáles nos referimos porque las tenías que cantar año con año: Señora, Señora de Denisse de Kalafe, o Mamá de Timbiriche. Lo anterior lo publicó el portal De10.

Pero más allá de estos “clásicos” que se repiten y se repiten sin cesar, son muchos los famosos que a nivel nacional e internacional se dieron un tiempo para agradecer a sus madres todo lo que han hecho por ellos; y qué mejor manera de hacerlo que ¡cantando!

Sus madres los impulsaron y se convirtieron en su mayor soporte en sus carreras, y es por ello que estos cantantes quisieron reconocerlas de una manera especial.

Esperamos que esta recopilación que hacemos en De10.mx te ayude a cambiar un poco el estilo y celebres el Día de las Madres con canciones que tal vez no habías escuchado, pero que podrían gustarte más que el clásico: “a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio…”

1. Arrullo de Estrellas – Zoé

Cuando comenzamos a escuchar esta canción, lo primero que imaginamos es que León Larregui le canta a su pareja, a su más grande amor, de ese del que no quiere separarse jamás. Sin embargo, el vocalista de Zoé dedicó esta canción a quien fuera el gran amor de su vida, su madre Maria Jeannina Marin Tommasi. El 2013 fue un año difícil para León, pues su madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas y falleció en el mes de junio, antes del lanzamiento del disco Prográmaton.

2. Tal vez – Diego Torres

Esta canción le sirvió de catarsis al cantautor argentino tras la muerte de su madre, Lolita Torres, y habla sobre cómo se dio cuenta de lo mucho que la quería, hasta que la perdió: “Tan solo hoy yo perdí de mi vida lo mejor que tenia y sé, me dijo al partir, estoy muy segura que nos volveremos a ver y guardé, su voz de papel su olor en mi piel”.

3. Por tantas cosas – Alex Ubago

Este cantautor español se dio a conocer en el mundo de la música gracias a que sus canciones hablan de desamor y corazones rotos, lo cual hizo que muchos fans se identificaran con sus letras. Pero en el 2004 lanzó esta canción, dedicada a la mujer que nunca le falla y a la cual le debe todo lo que es en la vida, su madre: Antonia Rodríguez.

4. Te voy a decir una cosa – Amaia Montero

No hay expresión más dulce que ésta. La canción que Amaia dedica a su madre es una de las más bonitas: es un agradecimiento por el apoyo que hizo a su carrera musical. La cantante vasca le deja en claro a Pilar Saldías, que ella ha sido su guía e inspiración durante toda la vida: “Con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy”…

5. The Wish – Bruce Springsteen

“The Boss” también tiene su corazoncito y lo demuestra en esta canción dedicada a su madre. En varias ocasiones ha dicho que se siente muy orgulloso de Adele Ann, porque siempre fue una mujer muy trabajadora que luchó por el bienestar de su familia, y no encontró mejor manera de agradecérselo que con una canción. Bruce siempre reconoce que todo lo que ha hecho en la vida, se lo debe a ella.

6. Mama said – Metallica

Hasta el grupo más heavy tiene una canción dedicada a las madres. Este tema habla de la sabiduría que ellas tienen, pero también de la manera en que nos apoyan en las etapas más difíciles. Si ves a estos chicos malos alabando el amor incondicional de una madre y no se te derrite el corazón, algo anda mal contigo…

7. Lo siento – Laura Pausini

Cuando se trata de cantarle a aquella mujer que te dio la vida, inmediatamente pensamos en palabras de agradecimiento, pero también se vale pedir perdón, y eso lo sabe muy bien la cantante italiana Laura Pausini. Esta melodía es una carta de disculpa en la que Laura narra cómo se fue alejando de su madre, Gianna Ballardini, a medida que iba creciendo.

8. Por ti – El Canto del Loco

Dani Martin y su grupo quisieron componer un tema mucho más profundo y sentimental para agradecer a sus madres todo lo que han hecho por ellos desde el momento en el que llegaron al mundo. La canción es una muestra del amor puro y total que inspira una mujer a sus hijos.

9. The Perfect Fan – Backstreet Boys

Nick, Brian, Kevin, A.J. y Howie fueron nuestros ídolos en los 90. Estos cinco chicos movían masas y aunque sentían el cariño de miles de chicas, había un amor especial, uno que era su preferido, el de sus madres. Ellos les dedicaron una canción para agradecerles por enseñarles todo lo que sabían sobre el amor y por apoyarlos en sus carreras.

10. Perdóname – Camilo Sesto

No podíamos dejar fuera esta joya… En 1982, Camilo Sesto protagonizó una conmovedora presentación donde interpretó su conocido tema Perdóname. La melodía la dedicó abiertamente a su madre Joaquina Cortés a quien pide perdón por no ser el hijo que ella merece. El cantante español no puede cantar porque tiene un nudo en la garganta, y por su parte, su madre tampoco puede contener las lágrimas.

¿Le dedicarías una de estas canciones a tu mamá? ¿Cuál?