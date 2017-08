Cancelan homenaje a ‘Juanga’ en el Monumento a la Revolución

El homenaje póstumo a Juan Gabriel, que el productor Omar Suárez había organizado hoy en la Plaza de la Revolución, quedó cancelado por disposiciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que este lunes lleva a cabo la Feria de Servicios para Personas Mayores de la Ciudad de México.

En entrevista con los medios, el productor del musical Amor eterno informó que fue apenas hace uno hora que al llegar con parte del elenco que rendiría homenaje, entre ellos, Booby Pulido y Dulce, le informaron que por disposiciones oficiales no podrían presentar su “show”.

Visiblemente consternado por la situación, indicó: Me dijeron que ahorita me darán un documento oficial en el que se explicarán las razones por las cuales no nos podemos presentar, pero los artistas que nos acompañan son muy profesionales y quieren cantar.

“La intención es homenajear a los adultos mayores. No sé qué pase, solo quitaron a nuestra gente de la consola porque iban a modificar el programa y ahora en lugar de la orquesta va a tocar el mariachi”, comentó.

Tras el desconcierto, los músicos de la orquesta, alrededor de 16, esperaron poco más de una hora y posteriormente abandonaron la explanada.

En entrevista, informaron que ellos solo siguen las indicaciones de su productor y que no sabían por qué se había cancelado su presentación.

“Tocaríamos algunas de las piezas que se escuchan en el musical”, apuntó un joven quien decidió no revelar su nombre.

El programa continuó luego de una sesión de zumba, con la presentación de Pablo Montero y el mariachi Emperadores, que puso sabor a la celebración con temas como Cielito lindo y La media vuelta, entre otros.

Respecto a la cancelación del tributo a Juan Gabriel, Montero, quien también forma parte de la producción de Amor eterno, dijo no saber sobre lo ocurrido; pero señaló que para el próximo festejo del 15 de septiembre él interpretará un popurrí con los éxitos de “El Divo de Juárez” en Tula, Hidalgo.

Tuvo lugar también una ceremonia oficial en la que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ofreció un discurso sobre los logros alcanzados para los adultos mayores y garantizó el presupuesto de 2017 para el beneficios de esta población.

Fuente: Excélsior