Canal de TV Filipino hace felices a fans: transmite copia pirata de Endgame… y, claro, lo sancionan

Marvel Studios hizo una campaña pidiendo a los fans que no revelaran spoilers sobre Avengers: Endgame, pero parece que una cadena de televisión por cable no captó el mensaje e incluso fue más allá de revelar detalles de la trama. La cadena filipina Orient Cable and Telecommunications Inc. emitió una copia pirata de Endgame en su totalidad, lo que le ha costado la consiguiente demanda.

Endgame llegó a los cines hace menos de dos semanas, por lo que no hay ninguna versión de la película disponible de forma legal para emitir en el ámbito doméstico. La compañía emitió una copia pirateada de la película, pero eso llevó a una sala de cine autorizada llamada Teatro de Dapitan a presentar una queja ante la policía local.

El Teatro de Dapitan envió a sus abogados a la policía para informar de lo ocurrido, a lo que Orient Cable respondió retirando la cinta, aunque la reemplazaron con otra versión pirata. Mientras que el filme ha sido definitivamente eliminado, ya se está tramitando una demanda. “Estamos presentando un caso contra Orient Cable”, dijo el equipo de abogados que representa al Teatro de Dapitan, según recoge PNA.gov.

Al emitir una versión pirateada de la película, Orient podría haber infringido varias leyes, tal como señaló un fan que comentó en la página de Facebook de Orient después de emitirse la cinta. “Orient Cable, eres parte de la industria de la televisión y el cine. Claramente, ya sabes cómo funciona este negocio. Este truco que estás haciendo apoya la piratería. ¿Necesitas educación sobre esto? Estás robando los años de trabajo de otras personas y vendiéndolo”, escribió el usuario. Por el momento Orient Cable no ha hecho comentarios al respecto.

Fuente: Sin Embargo