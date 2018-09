Camila Cabello debuta en México y cierra con mariachi presentación en el Palacio de los Deportes

Camila Cabello debutó el lunes en escenarios mexicanos como solista con un concierto en el Palacio de los Deportes de la capital en el que estuvo acompañada por Noel Schajris, Jesse & Joy y su padre, con quien cerró con broche de oro cantando mariachi.

La estrella pop estadounidenses nacida en Cuba, de padre mexicano y madre cubana, recordó los años que vivió de niña en México.

“Creo que nunca me he sentido tan feliz haciendo un concierto”, dijo en español.

Con Schajris interpretó en inglés “Consequences”, de su álbum debut Camila, y después “Entra en mi vida”, la balada característica de Sin Bandera, el dúo de Schajris y Leonel García.

Cabello también cantó en español “¡Corre!”, con Joy acompañándola en la voz y Jesse en el piano.

El concierto, parte de su gira mundial “Never Be The Same”, estuvo lleno de mensajes para el público. Durante “Something’s Gotta Give” aparecieron en las pantallas gigantes a los costados y detrás del escenario imágenes de protestas por diferentes causas, como Black Lives Matter, la reforma migratoria, la marcha de las mujeres y contra la violencia armada en las escuelas. Entre el público, varias personas portaron banderas LGBT sobre la espalda.

Al interpretar “Scar Tissue”, Cabello le pidió a sus fans que nunca dejen de sentir amor por ellos mismos ni de cuidarse, incluso en los momentos más difíciles.

“No hay manera de darle vuelta al dolor, tienes que atravesarlo y tienes que sentirlo”, dijo la ex integrante del quinteto pop Fifth Harmony. “Ustedes siempre me están preguntando si estoy bien … y esta es mi manera de decirles que se cuiden y que se cuiden los corazones y que se traten bien a ustedes mismos”.