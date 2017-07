Calvin Harris se arrepiente de haber hostigado a Taylor Swift

El DJ y productor musical Calvin Harris aseguró que se arrepiente de haber atacado a la cantante Taylor Swift a través de su cuenta de Twitter, tras su ruptura sentimental. “Fue un instinto completamente equivocado, me estaba protegiendo cuando sentí que mi único talento en el mundo estaba siendo minimizado; sentí que se me venían muchas cosas encima y perdí el control”, declaró Harris refiriéndose a cuando la intérprete comenzó a salir con el actor Tom Hiddleston y cuando reclamó que el Dj no le hubiera dado crédito en la autoría del éxito “This is what you came for”.Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

Harris le recordó a Swift que le había pedido que su participación en el tema sería de forma secreta y que no entendía por qué estaba actuando de esa manera.

Agregó que fue muy difícil afrontar algo que considera muy personal, pero que se desarrolla de forma pública, ya que el fin de la relación fue más popular que el mismo noviazgo.