Bruno Mars rinde homenaje a Prince en los Grammy

La 59 edición de los premios Grammy echó hoy a andar en el Staples Center de Los Ángeles, California, una ceremonia que verá el duelo de favoritos entre Beyoncé, con nueve nominaciones, y Drake, Kanye West y Rihanna, con ocho candidaturas por cabeza.

La gala, conducida por el humorista británico James Corden, contará con las actuaciones de Adele, Lady Gaga, Metallica, Katy Perry, William Bell, Chance The Rapper, Gary Clark Jr., Daft Punk, Alicia Keys, Bruno Mars, Maren Morris, Anderson .Paak, Sturgill Simpson, A Tribe Called Quest, Carrie Underwood, Keith Urban y The Weeknd, entre otros.

La Academia de la Grabación tiene previsto un sentido tributo a los fallecidos George Michael y Prince, además de un segmento especial protagonizado por Demi Lovato junto a Andra Day, Tori Kelly y Little Big Town para homenajear a los Bee Gees y el 40 aniversario de la banda sonora de Saturday Night Fever.

Beyoncé, que recientemente anunció que está embarazada de gemelos, se convirtió con sus nueve nominaciones en la mujer con más candidaturas -un total de 62- en la historia de estos galardones.

La artista aspira a hacerse con la victoria en las tres categorías principales: Mejor Grabación y Mejor Canción del Año, por su tema Formation; y Mejor Álbum, por Lemonade.

Además, la artista también consiguió un hito histórico al ser la primera persona nominada en categorías de pop, R&B, rap y rock, en estas dos últimas gracias a sendas colaboraciones con Kendrick Lamar y Jack White.

Los nominados a Álbum del Año junto a Beyoncé (Lemonade) y Adele (25) son Justin Bieber, por Purpose; Drake, por Views, y la cantante estadunidense de música country Sturgill Simpson, que se metió por sorpresa en la lista final con su disco A Sailor’s Guide to Earth.

A CONTINUACIÓN UNA LISTA PARCIAL DE GANADORES DE LOS PREMIOS GRAMMY.

Mejor Nuevo Artista: Chance the Rapper.

Mejor Álbum Pop Vocal: “25”, Adele.

Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional: “Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin”, Willie Nelson.

Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo: “Stressed Out”, twenty one pilots.

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica: “Skin”, Flume.

Mejor Canción de Rock: “Blackstar”, David Bowie.

Mejor Álbum de Rock: “Tell Me I’m Pretty”, Cage the Elephant.

Mejor Álbum Country: “A Sailor’s Guide to Earth”, Sturgill Simpson.

Mejor Interpretación Country Solista: “My Church”, Maren Morris.

Mejor Álbum de Música Alternativa: “Blackstar”, David Bowie.

Mejor Álbum de R&B: “Lalah Hathaway Live”, Lalah Hathaway.

Mejor Álbum de Pop Latino: “Un besito más”, Jesse & Joy.

Mejor Álbum de Rock, Música Alternativa o Urbana Latina: “ilevitable”, ile.

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo música tejana): “Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo)”, Vicente Fernández.

Mejor Álbum de Música Tropical: “¿Dónde están?”, Jose Lugo & Guasábara Combo.

Mejor Álbum de Jazz Latino: Chucho Valdés, “Tribute to Irakere: Live In Marciac”.

Mejor Álbum de Jazz Vocal: “Take Me to the Alley”, Gregory Porter.

Mejor Álbum de Jazz Instrumental: “Country for Old Men”, John Scofield.

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: “Lemonade”, Beyonce.

Productor del Año, No Clásico: Greg Kurstin.

Mejor Video Musical: “Formation”, Beyonce.

Fuente: Excélsior