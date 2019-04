Britney sale del psiquiátrico; ajustaron su medicamento

Britney Spears fue captada en compañía de su novio tras salir del psiquiátrico en el cual se encontraba internada.

El domingo de pascua, la cantante de 37 años y Sam Asghari de 25, abandonaron el hotel Montage Resort ubicado en Beverly Hills.

Aunque no estará físicamente, Spears continuará realizando algunas rutinas que son parte de su tratamiento.

Britney ingresó para cuidar de sí misma, según lo publicó en su cuenta de Instagram, pues estaba muy estresada por las complicaciones de salud de su padre.

La intérprete de “…Baby One More Time” cambió de medicamento porque ya no le estaba haciendo efecto. Por ello, los doctores le dieron una nueva mezcla, modificaron su régimen y ajustaron los horarios, según People pudo saber.

A pesar del mal aspecto en el que se le vio, familiares de la actriz dijeron que se siente mejor.

