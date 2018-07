Brendon Urie, vocalista de Panic! At The Disco se considera ‘pansexual’

Al mismo tiempo, él anunció el lanzamiento de su Fundación Highest Hopes, la cual es una organización sin fines de lucro que defienden el apoyo a los derechos humanos.

GLSEN (La Red de Educación Gay, Lésbica y Recta) es el primer receptor de la fundación que recibe una generosa donación de $ 1 millón para ayudar en la formación de de clubes gay/ heterosexuales de alianza en las escuelas secundarias.

“Lanzar la Fundación Highest Hopes con GLSEN como nuestra primera causa se siente natural para el ADN de P! ATD, estoy más que entusiasmado de ver lo que podemos hacer juntos”, señaló Urie.

“Algunos de los líderes más inspiradores que existen ahora provienen de las GSA. Trabajando de primera mano con GLSEN, líderes estudiantiles de todas partes y todos mis fanáticos, quiero asegurarme de que cada uno de nuestros futuros líderes tenga el apoyo que necesitan para formar su propia GSA y comenzar su trabajo para hacer un mundo mejor”.

Él ya había abierto un poco las puertas de “su clóset” al escribir en Twitter en el 2012 que “Todos son un poco gay”.

Luego, en 2013, PrideSource preguntó si todavía creía que todos tenían algún tipo de homosexualidad en ellos y lo tenía claro: “Me atraen los tipos todo el tiempo. Estoy como, ‘Guau, ese es un hombre hermoso.’ No hay vergüenza en eso; así es como me siento. Reprimir eso probablemente traerá estrés y probablemente hará que alguien sea homofóbico “.

Continuó diciendo en la misma entrevista que se clasificaría a sí mismo como heterosexual, pero admitió haber experimentado con la homosexualidad y la bisexualidad.

Hablando a Paper Magazine hoy, Urie parece un poco más directo sobre su punto de vista sobre la sexualidad:

“Estoy casado con una mujer y estoy muy enamorado de ella, pero no me opongo a un hombre porque para mí, me gusta una persona. Sí, supongo que podrías calificarme como pansexual porque realmente no me importa. Si una persona es genial, entonces una persona es genial. Simplemente me gusta la gente buena, si tu corazón está en el lugar correcto. Definitivamente me atraen los hombres. Solo me atraen las personas “.

“Creo que esto para mí, es como salir como pansexual”, agregó.

Urie también admite que lo que él llama su comportamiento “gay en escena” ha hecho que algunas personas se sientan incómodas en el pasado. En las primeras giras de conciertos, parece que se coló al lado del guitarrista de su banda y lo besó en el cuello o la boca.

Fuente: Vanguardia