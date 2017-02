Bob Marley nació un día como hoy y lo recordamos con cinco videos

Robert Nesta Marley mejor conocido como Bob Marley fue uno de los iconos musicales que han dejado una marca inigualable, un hombre sencillo que difundía la paz y el amor; nació un día como hoy pero de 1965, en Nine Mile (Rhoden Hall, Saint Ann Parish) Jamaica.

Marley tiene el álbum más vendido en la historia del reggae “Legend” una recopilación de Planet Music Internacional en 1984, tres años después de su muerte.

El “legendario” músico es hasta el momento el mayor representante de géneros como el rocksteady, ska y reggae su estilo, imagen y carisma ha sido imitado por muchos seguidores de estos géneros, pero sólo han surgido tributos sin igualar la originalidad que el jamaiquino.

Lo recordamos con cinco de sus canciones más representativas.

One Love



Could You Be Loved (aniversario 70 años de su natalicio)



Get up stand up



Redemption



Is this love



Fuente: 24 horas