“Black Panther” no suelta la taquilla de EU y Canadá

La película Black Panther sigue al mando de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, incluso con el estreno de A Wrinkle in Time de Walt Disney Studios, informó la Agencia AP.

La cinta del superhéroe T’Challa se mantuvo en el primer lugar con una recaudación de 41,1 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio dados a conocer el domingo. El fenómeno de Marvel y Disney superó la marca de los 1.000 millones de dólares a nivel internacional este fin de semana y se convirtió en la séptima cinta doméstica más taquillera con 562 millones.

Con la cartelera dominada por Black Panther, Disney compitió consigo mismo por el estreno de la adaptación de la historia de Ava DuVernay, A Wrinkle in Time, la cual recaudó 33,3 millones de dólares en su primer fin de semana en 3 mil 980 cines y se colocó en el segundo puesto.

La nueva cinta de terror The Strangers: Prey At Night con la actriz Christina Hendricks como protagonista, ocupó el tercer sitio con 10,5 millones de dólares. El thriller encabezado por la actriz Jennifer Lawrence, Red Sparrow, cayó al cuarto sitio con 8,2 millones y la comedia Game Night se colocó en el quinto con 7,9 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera.

Casi ninguno de los estrenos, que también incluyeron el thriller The Hurricane Heist y Gringo recibieron buenas críticas durante el fin de semana, salvo por la cinta Thoroughbreds que recaudó 1,2 millones de dólares en 549 cines y la película de Armando Iannucci, The Death of Stalin, que se exhibió en cuatro salas y reunió 181 mil dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore:

1. Black Panther, 41,1 millones de dólares.

2. A Wrinkle in Time, 33,3 mdd.

3. The Strangers: Prey At Night, 10,5 mdd.

4. Red Sparrow, 8,2 mdd.

5. Game Night, 7,9 mdd.

6. Peter Rabbit, 6,8 mdd.

7. Death Wish, 6,6 mdd.

8. The Hurricane Heist, 3,2 mdd.

9. Annihilation, 3,2 mdd.

10. Jumanji: Welcome to the Jungle, 2,8 mdd.