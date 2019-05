Black Mirror, Dark, Glee y El Señor de los Anillos algunos de los estrenos de Netflix en junio

La mitad del año se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, muchas producciones de calidad han llegado a Netflix y a veces no se cuenta con el tiempo suficiente para poder disfrutar de todas. Sin embargo, la plataforma de streaming no se detiene y la avalancha de estrenos mensuales continúa y junio no es la excepción.

Para no perder la costumbre, a escasos días de iniciar junio, Netflix dio a conocer las series, películas, documentales y programas infantiles que llegarán durante los primeros días del sexto mes del 2019.

Tal y como suele acostumbrar, durante este mes Netflix estrenará nuevas temporadas de sus series originales, entre las que destacan sin duda, la quinta temporada de Black Mirror y la última de Jessica Jones, producción hecha en colaboración con Marvel.

Jessica Jones estrenará su última temporada en Netflix, luego de que la empresa anunciar la cancelación de la serie como parte del final de la relación con Marvel.

La última entrega de Jessica Jones contará cómo la heroína busca a un astuto asesino serial mientras Trish despliega sus nuevos poderes y Malcolm se encuentra ante un dilema moral.

A continuación te dejamos la lista completa de las producciones que arribarán a Netflix durante los próximos días.

SERIES

· Dark: Temporada 2

· Black Mirror: Temporada 5 (05/06/2019)

· Paquita Salas: Temporada 3 (28/06/2019)

· Historias de San Francisco: Miniserie (07/06/2019)

· Marvel – Jessica Jones: Temporada 3 (Disponible próximamente)

Jessica busca a un astuto asesino serial en la última temporada. Foto: Netflix

· Designated Survivor: Temporada 3 (07/06/2019)

· Happy!: Temporada 2 (05/06/2019)

· 3 %: Temporada 3 (07/06/2019)

· The Confession Tapes: Temporada 2 (21/06/2019)

· Los 100: Temporada 5 (01/06/2019)

· Glee: Temporada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (30/06/2019)

· Elementary: Temporada 6 (30/06/2019)

· Trinkets (Disponible próximamente)

· Sr. Iglesias (21/06/2019)

· Bolívar: Una lucha admirable (21/06/2019)

PELÍCULAS

· Shaft (28/06/2019)

· Misterio a bordo (14/06/2019)

· Beats (19/06/2019)

· Oh, Ramona! (01/06/2019)

· Elisa y Marcela (07/06/2019)

· La misma sangre (21/06/2019)

· El bebé de Bridget Jones (10/06/2019)

· Cazafantasmas (01/06/2019)

· La chica del tren (10/06/2019)

· Ghost: La sombra del amor (01/06/2019)



Cuando Sam muere asesinado, su espíritu trata de advertirle a su amor, Molly, que ella también está en grave peligro. Foto: Netflix

· El señor de los anillos: La comunidad del anillo (01/06/2019)

Frodo Bolsón se embarca en su épica cruzada por destruir el anillo de Sauron. Foto: Netflix

· No respires (30/06/2019)

· Las herederas (14/06/2019)

· Yo soy Sam (01/06/2019)

Un adulto con el desarrollo mental de un niño de siete años cría solo a su hija hasta que el servicio de protección infantil lo califica de inadecuado para la tarea. Foto: Netflix

· La casa del lago (01/06/2019)

· El señor de los anillos: El retorno del rey (01/06/2019)

· Jackie (06/06/2019)

· Fuerzas de seguridad (06/06/2019)

· La vigilante del futuro: Ghost in the Shell (28/06/2019)

· xXx: Reactivado (30/06/2019)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (12/06/2019)

· Daniel Sosa: Maleducado (27/06/2019)

· Adam Devine: Best Time of Our Lives (18/06/2019)

· The Chef Show (07/06/2019)

· Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers (18/06/2019)

· La vida en la casa del perro (01/06/2019)

· La vida me supera (14/06/2019)

· El caso Alcàsser (14/06/2019)

· Miranda Sings Live…Your Welcome (04/06/2019)

· Jo Koy: Comin’ In Hot (12/06/2019)

· Mike Epps: Only One Mike (25/06/2019)

NIÑOS Y FAMILIA

· Los vigilantes de Malibú: La serie (03/06/2019)

· GO! Vive a tu manera: Temporada 2 (21/06/2019)

· Pachamama (07/06/2019)

· Marvel – Guardianes de la galaxia: Temporada 3 (01/06/2019)

· Pokémon: Sol y Luna: Ultraaventuras: Temporada 2 (01/06/2019)

· Angry Birds, la película (01/06/2019)

·Supermonstruos: Mascotas monstruosas (07/06/2019)

· El Grinch (01/06/2019)

· Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas (20/06/2019)

* ANIME

· Kakegurui xx (13/06/2019)

· Aggretsuko: Temporada 2 (14/06/2019)



Retsuko sigue desahogandose en sus visitas al karaoke. Foto: Netflix

· El bosque del piano: Temporada 2 (24/06/2019)

· 7SEEDS (28/06/2019)

· EVANGELION: DEATH (TRUE) (21/06/2019)

Evangelion, uno de los grandes clásicos del anime. Foto: Especial

· The End of Evangelion (21/06/2019)

· March Comes in Like a Lion: Temporada 1 (01/06/2019)

· March Comes in Like a Lion: Temporada 2 (01/06/2019)

· Samurai 7: Temporada 1 (01/06/2019)

Fuente: Sin Embargo