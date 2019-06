Bisogno confirma que fue Raquel Bigorra quien vendió su información a TV Notas

Daniel Bisogno habló de su separación con Cristina Riva Palacio, con quien estuvo cinco años casado. Fue en la emisión del programa Ventaneando de este 14 de junio que “El Muñe” rompió el silencio visiblemente molesto.

Antes de revelar que le avisaron de la separación ya con los abogados presentes y que incluso le pidieron dinero, el conductor sentenció:

“Me vale que me tachen de maldito, de puto, de lo que quieran, pero no de tonto”

Un poco incómodo por hablar del tema y de su hija menor de edad, el conductor aseguró que a ella no le va a faltar nada.

“Se llegó a un acuerdo, a mi hija no le va a faltar nada.

Los abogados no quedaron a gusto e intentaron manipular a Cristina para sacarle dinero, tal información sobre la demanda de divorcio solo la sabían tres personas: Raquel Bigorra, Alejandro Gavira (esposo de Raquel) y el abogado.

Un periodista fue quien llamó a Pati Chapoy para informarle que Raquel vendió a TVNotas seis notas, por lo que faltan dos por ser publicadas.

“Empiezo a darme cuenta de varias cosas. Raquel se volvió intermediaria entre Cristina y yo por alguna extraña razón pero creyeron que yo era tonto… Lógicamente ocupé toda la información a mi favor”.

“El muñe” indicó que la información vendida no es verdadera pues le aumentaron para hacerla más llamativa.

“Es una persona a la que yo quería muchísimo, tan es así que me la lleve al periódico donde yo trabajo, al programa de televisión donde yo trabajo… Sí me dolió mucho, claro está que la gente me decía antes, ‘te va hacer la cubanada’ yo los quería mucho porque los creía mis amigos”.

Por su parte Chapoy reveló que también fue Bigorra quien vendió información sobre Atala Sarmiento y Fernando del Solar.