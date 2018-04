Billie Joe Armstrong lanzará disco con su nuevo proyecto

Como dicen por ahí: “una no es ninguna”; Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day decidió formar una nueva banda con la que pronto lanzará su primer disco ‘Love Is For Losers’.

‘The Longshot’ es el nombre del nuevo proyecto de Armstrong, el cual llega luego de que Green Day decidiera darse un descanso después de la salida de ‘Revolution Radio’ en 2016 y algunas presentaciones como el Corona Capital en la Ciudad de México en noviembre del 2017.